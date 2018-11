El Sanluqueño, sin miedo ante el líder UCAM Murcia

El líder del Grupo IV de Segunda B visita esta tarde el campo de El Palmar para medirse a un Atlético Sanluqueño que quiere levantarse tras la derrota (3-0) que le infligió el Cartagena el domingo pasado. El UCAM Murcia será un rival de cuidado para un equipo verdiblanco que en casa se está mostrando muy firme. En efecto, los de Rafa Carrillo han ganado tres encuentros en casa, cediendo el empate contra la Balona y la derrota sufrida en la primera jornada liguera, precisamente contra el otro equipo de la capital murciana. Por su parte, el UCAM llega a El Palmar exhibiendo los mejores números del campeonato, donde están invictos a domicilio: cuatro victorias y un empate.

Tras el tropiezo en Cartagena, los manzanilleros quiere recuperar el terreno perdido en casa. Los verdiblancos se mantienen en una cómoda décima plaza, a tres puntos de la cuarta plaza y con cinco de ventaja sobre la zona de peligro.

Carrillo no podrá contar de nuevo con Edu Oriol y Javi Valenzuela, ambos con problemas musculares de los que evolucionan favorablemente pero aún no lo suficiente para ser de la partida. Tampoco podrá estar Mario, ya que el lateral vio la quinta amarilla de la temporada en el Cartagonova y ha sido sancionado con un partido.El equipo se entrenó ayer en el Alcalde Navarro Flores de Rota al estar El Palmar de resiembra. Durante la semana, la plantilla trabajó en el Doro Stadium de Algaida aunque la lluvia anegó el campo, trastocando los planes de Rafa Carrillo, quien no escondía que por este motivo los entrenamientos de la semana han ido "mal".

El técnico espera que su equipo se reponga de la derrota que sufrió en el Cartagonova y del líder apunta que es "un equipo diseñado para estar arriba y para ascender. Es un club serio, que trabaja o lleva trabajando bastante tiempo muy bien, tienen buena plantilla con jugadores que saben lo que es la categoría. Será un partido muy difícil ante un gran rival, con jugadores expertos que saben manejar las distintas situaciones de partido”.

El Sanluqueño comenzó la semana preparando el partido en el campo del Algaida aunque acabó la semana en Rota por la resiembra de El Palmar, que no presentará un buen aspecto. Carrillo destacó que la semana ha ido en este aspecto "mal porque no hemos entrenado en la superficie donde vamos a jugar y luego dos días entrenando con el campo encharcado, no hemos podido entrenar en condiciones y sólo dos días”, apuntó.

Pedro Munitis, técnico del UCAM, tiene las bajas de última hora de Amaya, Migue García y Collantes, además de las de Kilian, Colinas y Luis Fernández.