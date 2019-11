El Sanluqueño recibe al Yeclano con el objetivo de volver a ganar en El Palmar

Con la moral al alza tras asaltar la Nueva Condomina y regresar de Murcia con los tres puntos en el bolsillo, el Atlético Sanluqueño aspira a recuperar su fortaleza en El Palmar, donde no vence desde la visita de la Balona a finales de septiembre, y dar una alegría a sus aficionados, que en el último partido en casa se fueron con la decepción de la derrota ante el Villarrubia. Entre ambos choques llegó el empate con el Decano, después de igualar en Marbella y antes de caer en Granada. Así, después de la última victoria en El Palmar, el Atleti había sumado dos puntos en cuatro partidos hasta el triunfo en Murcia, que ha suturado la crisis de resultados y ha colocado al Sanluqueño tres puntos por encima del descenso.

Y el objetivo no es otro que encadenar la segunda victoria seguida, lo que el Sanluqueño no ha podido conseguir todavía este curso. Su rival será un viejo conocido, el Yeclano, adversario en el play-off del último ascenso a Segunda B y desde entonces amigos para siempre por el buen trato recibido en Yecla por la afición verdiblanca. Eso sí, como lo cortés no quita lo valiente, en El Palmar se espera esta tarde un rival que buscará su primer triunfo a domicilio después de tres empates en sus cinco salidas.

En efecto, Abel Gómez, entrenador del Sanluqueño, advierte que el Yeclano va a ser un rival "difícil y complicado. Lleva un punto más que nosotros, en casa está sacando muchos puntos y aunque fuera no está obteniendo tan buenos resultados sí está haciendo los partidos difíciles a los rivales. Es un equipo que nos va a poner las cosas complicadas, tenemos que ser muy conscientes de la manera de jugar que tienen y tenemos que intentar estar bien nosotros, hacer las cosas bien y a partir de ahí tendremos más opciones. Siempre hay que respetar mucho al rival, sabiendo que hacen cosas bien y que está muy bien trabajado. Tenemos que centrarnos sobre todo en nosotros, en lo que seamos capaces de hacer como equipo tanto en ataque como en defensa, y en eso estamos".

Y la plantilla está con la moral a tope después de ganar Murcia: "Fue un triunfo muy importante para nosotros sobre todo, más allá de los puntos, por el estado anímico. Sobre todo después de las últimas derrotas dolorosas, perdiendo puntos en los últimos minutos. Fue un triunfo para reivindicarnos un poco, para volver a hacer las cosas bien, hacer un gran trabajo dentro del campo y acabé contento sobre todo por los jugadores, por el rendimiento que dieron en un escenario que era tan complicado y ante un rival difícil".

Así, esta semana el ambiente de trabajo en el Atleti no ha podido ser mejor: "La semana ha sido buena pero en las anteriores, a pesar de las derrotas, también había buenas sensaciones. Sobre todo cuando pierdes lo que hay que intentar es reforzar la confianza de cada uno en su trabajo, corregir errores, que nos sirvan de experiencia sobre todo. Y después de una victoria se trabaja mucho mejor, la gente viene con mejor predisposición pero ya el domingo tenemos otro rival. En fútbol no hay tiempo para la relajación ni nada más, es afrontar el siguiente partido, a otro rival durísimo. Sabemos todos los rivales de la categoría lo difíciles que son y hay que estar preparados para competir".

Abel Gómez, que tiene la baja de Edu Oriol aunque la pasada jornada ya volvió Álex Cruz y debutó Guille Campo, tiene claro que el objetivo es dar una alegría a la afición: "Esperemos que la gente se vaya contenta después del mazazo del día anterior contra el Villarrubia".