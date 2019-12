El Sanluqueño cae en Córdoba (3-1)

El Sanluqueño lo tuvo todo en contra en el Nuevo Arcángel, donde encajó su segunda derrota a domicilio. Una caída de Ortuño costó la roja a Edu Oriol en el minuto 16 y con diez, el Atleti logró empatar aunque murió en la orilla, porque el Córdoba marcó en los minutos 82 y 88 para dejar sin recompensa al equipo de Abel Gómez, que acabó con nueve por la expulsión de Peli en el descuento.

Comenzó el partido con varias oportunidades de uno y otro equipo. La primera tuvo lugar para el Córdoba en un centro de Jesús Álvaro que cabeceaba José Antonio González pero llegaba a las manos de Isma Gil. Acto seguido era el centro de Oriol que remataba Antonio Jesús y esta vez era Becerra el que tenía protagonismo. Pasados los diez primeros minutos de partido llegaron una serie de jugadas en las que un equipo y otro tuvieron alguna que otra entrada a destiempo. La primera realizada por Djetei en la medular entrando con todo y a destiempo que le sirvió para recibir la primera tarjeta del partido. Corría el minuto 13. Poco después fue De las Cuevas quién recibía una dura entrada pero el colegiado no veía necesaria enseñar tarjeta.

Sí que la enseñó, y roja, a los 16 minutos, cuando Juanito Ortuño cayó dentro del área en un forcejo con Edu Oriol, decretando penalti y tarjeta roja para el futbolista visitante. El propio delantero sería el que ejecutaría la pena máxima, pero sin apenas dificultades Isma Gil atajaría el balón. Seguidamente, le crecían los enanos al conjunto de Sanlúcar con la lesión de Álex Geijo.

El Córdoba lo siguió intentando jugando ante nueve futbolistas hasta que Darío Guti entraba en el lugar del lesionado hispano-suizo. Poco antes de los 25 minutos de encuentro, volvía a tenerla el equipo cordobesista a punto de llegar Juanito Ortuño en un balón filtrado entre líneas por parte de Javi Flores. También el equipo visitante con un disparo de Peli que besaba el palo derecho de Becerra.

El equipo local sentía el apoyo de su afición y no cejaba en el intento de conseguir el tanto que les pusiera por delante. Pero no conseguían finalizar adecuadamente los ataques. Tampoco permitían que los ataques del Sanluqueño terminasen de mejor manera demostrando que en tareas defensivas se encuentra el equipo muy unido. Aun así la tuvo Nando Quesada que lo hizo todo bien menos el final. Su disparo tras conseguir dejar atrás la defensa se marchó desviado. El disparo lo realizó un tanto escorado y no facilitó su ejecución.

Rondaba la media hora de encuentro y el Córdoba parecía que tenía unos minutos de pérdida de control de balón, pero con De las Cuevas y Javi Flores volvía el equipo a controlar el juego. El Sanluqueño se encontraba encerrado en su propio campo sin dejar posibilidad de filtrar balones ya que los delanteros locales en varias ocasiones cayeron en fuera de juego.

Fue el propio Miguel de las Cuevas el que conseguiría el primer tanto del partido a punto de llegar al 45': Jesús Álvaro conseguía dejar un balón dentro del área al alicantino que con calidad hacía imposible que parase el guardameta el balón que iba en dirección a su portería.

La segunda parte comenzó con un ataque claro por parte del recién incorporado Owusu que esta vez buscó el pase teniendo el propio futbolista una ocasión clara de ir a portería. La siguiente ocasión, de nuevo blanquiverde, caería en las botas de Javi Flores que consiguió a través de regates entrar en el área del Sanluqueño. Sin embargo, un regate de más permitió a la defensa visitante recuperar el balón. Antes del 50 de partido conseguiría el equipo local una nueva ocasión, un centro desde la derecha de De las Cuevas que golpearía en un rival y por poco el segundo tanto no era en propia meta.

A pesar de las ocasiones blanquiverdes, finalmente la primera del Salunqueño acabaría siendo el tanto del empate. Darío Guti conseguía entrar en el área, marcharse de sus rivales y engañar a Isaac Becerra. Buscó de nuevo el Córdoba el tanto que les pusiera por delante en el marcador pero la poca efectividad mostrada anteriormente en el encuentro volvió a salir a relucir.

Movía el banquillo Raúl Agné introduciendo a Sebas Moyano en el lugar de González. Nada más producirse el cambio, el equipo cordobesista tenía una ocasión clara en un contraataque que acabó con un disparo de Javi Flores que atajaba Isma Gil. El capitán volvería a contar con una posiblidad más que clara en un uno contra uno contra el portero que conseguiría despejar Isma Gil.

Volvería a intentarlo el conjunto blanquiverde en un disparo escorado de Sebas Moyano que se marchaba un poco desviado de la cruceta izquierda del guardameta verdiblanco. De nuevo lo intentó De las Cuevas y de nuevo estaba Isma Gil que despejó el balón a córner. Y es que el equipo cordobesista quería buscar la victoria y al equipo atletista le valía el empate ante las circunstancias.

Llegaban los últimos diez minutos y Djetei volvía a demostrar que sabía estar en el lugar adecuado. Fidel Escobar dejaba el balón muerto con un cabezazo y el camerunés se deshacía de su marcador y conseguía poner el 2-1. Sacaba todo Abel Gómez con la entrada de David Güiza. El Córdoba controlaba el encuentro y para dar mayor temple al juego, Raúl Agné incorporaba a Xavi Torres dando por finalizado el partido de Zelu. Y si el 2-1 no era suficiente, Owusu ofrecía un balón a placer para Sebas Moyano, que conseguía marcar el tercero batiendo por bajo a Isma Gil.

Cuatro minutos de añadido, en los que el Sanluqueño además se quedaba con un jugador menos, terminando el encuentro con nueve futbolistas tras ser expulsado Peli por doble amarilla en el descuento.