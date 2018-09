Sanluqueño: dos a cero y Wilfred de portero

Derrota inapelable de un Marbella FC que básicamente sólo pudo defenderse en El Palmar ante el Atlético Sanluqueño CF muy superior. Los visitantes nunca encontraron su sitio sobre el rectángulo e incluso pudieron encajar más goles, pero los locales no estuvieron finos en la definición y además Wilfred fue uno de los pocos destacados.

El Atlético Sanluqueño inició el duelo con muchas ganas, con el deseo de agradar a su parroquia y ponerse rápido por delante en el marcador, pero no le salió del todo bien porque aunque el Marbella se vería un poquito desbordado durante los primeros compases, con el correr del reloj acabaría por meterse de lleno en el partido. Además, el primer disgusto se lo pudo llevar el Atlético Sanluqueño en el minuto ocho con un inoportuno resbalón del portero Diego García que casi aprovecha Montero. La respuesta local llegó en segundos con un disparo de Dani del Moral que se fue por bajo muy cerca del palo. La igualdad aumentó y hubo que esperar hasta el minuto 25 para ver cómo Elías Pérez, de falta directa, buscaba sorprender al guardameta Diego García. En esa fase apenas se generaron acercamientos y los porteros casi no intervinieron más que para sacar alguna que otra vez de puerta.

La alegría del primer tiempo para la grada local llegó a la media hora cuando se produce una indecisión en la defensa del Marbella, la pelota la roba un Mawi que se interna veloz y bate a Wilfred por bajo . La consecución del gol tuvo su buena dosis de incertidumbre porque Mawi no remató bien y además con apenas fuerza, y eso demoró el grito de una afición que tuvo dudas de si al final el cuero acabaría entrando entre los tres palos.

El Marbella intentaría después reaccionar dando un visible paso adelante, pero no estuvo nada acertado en el toque e incluso en varios centros largos de los que abusó. Hubo una última ocasión clara en la primera y fue para el Sanluqueño cuando Edu Oriol se interna pero dispara flojo. En el paso por vestuarios El Palmar increpó a un Montero al que acusaban de juego sucio y la respuesta del malacitano no hizo sino encrespar todavía más los ánimos.

La segunda fue un monólogo de un Atlético Sanluqueño que dispuso de muchísimas ocasiones de gol ante un Marbella que se vio totalmente superado, tanto que el resultado final no refleja la gran superioridad de los locales. La segunda comenzó igual que la primera, con los locales achuchando bastante. En el tres Dani del Moral dispone de una muy buena en la que Wilfred no logra atrapar el balón. Uno más tarde otra más clara cuando Abel Gómez saca un córner, José cabecea perfecto y Wilfred literalmente vuela para salvar el gol. En el trece Mawi realiza una enorme jugada inidividual y dentro del área se topa con Wilfred.

El dos cero se mascaba pero el Atlético Sanluqueño no atinaba con la portería contraria. Pasado el cuarto de hora otra vez Mawi se aprovecha de un error de la zaga rival pero el portero nuevamente la saca a la esquina. Antes de la media hora la enésima llegada verdiblanca, Nando Quesada cede a un Dani del Moral que remata muy cruzado pese a estar en muy buena posición para marcar. El gol no llegaba y pese a la superioridad había cierta incertidumbre por el resultado, pero finalmente la puntilla la dio Edu Oriol tras recibir un envío de Juanfran y batir por bajo al portero del Marbella. Con el tiempo cumplido Dani del Moral obligó a Wilfred a lucirse por última vez.