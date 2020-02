El Sanluqueño, contra el Efesé de Vinicius

Y como se suele decir, si no ganas al menos no pierdas, algo que le sucedía al equipo en las primeras jornadas: " De los errores siempre se aprende y ya hemos visto que a todos les cuesta, a los grandes y a los de abajo. Lo importante es sumar, seguir con la dinámica de portería a cero y seis jornadas sin perder, manteniendo la distancia con los de abajo".

El Sanluqueño afronta el encuentro tras empatar a cero en El Palmar contra el Don Benito, un punto que para Abel Gómez "es bueno porque sumar siempre es positivo. En casa uno siempre intenta y quiere ganar, tuvimos ocasiones para ello y en ese aspecto no fuimos capaces ante un equipo que defendió muy bien y nos hizo un partido muy incómodo".

Abel Gómez tiene la baja segura del lesionado Álex Geijo y del sancionado Nando Quesada , mientras que Álex Cruz y Edu Oriol han estado toda la semana entrenando aparte.

El Atlético Sanluqueño se mide este domingo al Cartagena con la moral reforzada tras los últimos resultados positivos, aunque enfrente estará un claro aspirante al ascenso que, de hecho, perdió el liderato la pasada semana tras caer en casa del Sevilla Atlético y no fallar el Marbella, club que sorprendentemente ha fichado a Esteban Granero procedente del Espanyol.

Protagonista

Isma Gil: "El Cartagena es un claro candidato al ascenso"

El guardameta del Sanluqueño Isma Gil ha sido todo un acierto de la dirección deportiva verdiblanca. Semana a semana lo demuestra con sus paradas e intervenciones. El Sanluqueño ha estado presto y lo ha renovado hasta 2022. El meta, contento: "Ha sido una semana buena con la renovación y además seguimos con la dinámica buena, porque lo importante es lo colectivo aunque a todos nos gustan los premios personales”, admite tras ser elegida una de sus paradas como la mejor de la semana.

Contra el Don Benito "defendimos muy bien, no nos generaron ocasiones y nosotros sí, al final lo que no ganas en 85 minutos no lo pierdas en los cinco últimos y en eso el equipo ha mejorado bastante”, apunta.

Del rival, señala que "es un claro candidato para subir y luchar por el ascenso, vamos sin complejos y esos campos nos benefician porque campos con buenas condiciones nos vienen bien, nos gusta tener el balón".