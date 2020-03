El Sanluqueño pide el aplazamiento del partido contra el Murcia

El Atlético Sanluqueño va a solicitar a la RFEF el aplazamiento del partido del próximo domingo en El Palmar contra el Real Murcia. Así lo ha decidido la directiva que preside Miguel Ángel González después de que la Federación Española haya comunicado a los clubes de Primera, Segunda y Segunda B que los partidos de los dos próximos fines de semana deberán jugarse a puerta cerrada por el coronavirus.

En un comunicado en su página web, el club asegura que “tras las noticias llegadas en las últimas horas y la incertidumbre creada en la sociedad y en especial en nuestra afición sobre la posible disputa del encuentro de este fin de semana a puerta cerrada, la Junta Directiva del Atlético Sanluqueño CF solicitará a la RFEF en las siguientes horas el aplazamiento del partido que tiene previsto jugarse este domingo a las 18 horas ante el Real Murcia en el estadio El Palmar”.

Los motivos que esgrime la entidad son: "Velar por la seguridad de directivas, trabajadores, jugadores, cuerpos técnicos, etcétera; no quitar el derecho a nuestros abonados y aficionados de disfrutar del partido; no quitar la esencia al fútbol que no es otra que los aficionados en el campo; competir en igualdad de condiciones ya que la primera vuelta el partido se disputó con total normalidad y presencia de aficionados locales”. Todo en aras de velar “por los intereses del club y los de sus aficionados”.