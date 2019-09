El Sanluqueño pretende prologar su buen momento

El Atlético Sanluqueño afronta la salida a Marbella con buenas sensaciones después de la victoria de la jornada anterior ante la Balompédica Linense. Los de Abel Gómez están cuajando un gran inicio de temporada y tras los primeros cinco encuentros han ganado dos, empatado otros dos y sólo han sufrido la derrota en casa frente al Cartagena, hace dos semanas.

Los verdiblancos están invictos a domicilio, donde han rascado dos empates: en la primera jornada en casa del UCAM Murcia y, dos semanas después, en su visita al Don Benito. Pero enfrente va a estar un Marbella que ha ganado sus dos duelos en casa (2-1 al Villarobledo y 3-1 al Mérida) y que es uno de los cuatro equipos que se mantiene invicto en el campeonato (los otros son San Fernando, Badajoz y Córdoba).

En el capítulo de bajas, Abel Gómez no puede contar con los lesionados Álex Cruz y Espinar, mientras que Edu Oriol ya se entrena con sus compañeros aunque todavía no está al cien por cien recuperado.

El técnico sevillano del Sanluqueño pasa página tras la victoria ante la Balona y se centra en un Marbella que es "un grandísimo rival". Gómez explica que los marbellíes tienen "muy buen equipo, están protagonizando un inicio de temporada muy bueno, están en una dinámica positiva, no ha perdido y es un rival fuerte ante el que tendremos que hacer las cosas a la perfección para conseguir algo positivo de allí". Abel añade que el Marbella tiene "buenos futbolistas, muy buena plantilla y saben lo que tienen que hacer en todo momento en el campo y por eso que sea un rival tan difícil".

En el banquillo del Marbella, un viejo conocido de la afición xerecista y también de la sanluqueña, el madrileño David Cubillo, miembro de aquel Xerez CD que en la temporada 2001/2002 entrenó Bernd Schuster y que disputó en El Palmar la primera vuelta por su destierro de Chapín. El ahora técnico marbellí tiene las bajas del lateral Saúl González y de Paulo Vitor.

Alineaciones probables

Marbella: Wilfred, Marcos, Lolo, Cruz, Redru, Faurlin, Elias, Yaimil, Añón, Mustafá y Oscar García.

Sanluqueño: Isma Gil, Luis Martínez, José, Peli, Mando Quesada, Mario Abraza, Antonio Jesús, Navas, Álex Geijo y David Segura.

Árbitro: Hernández Maeso.

Campo: Antonio Lorenzo Cuevas (18:00).