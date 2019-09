El Sanluqueño, más que satisfecho con el inicio de liga

La goleada al Mérida en El Palmar deja al Atlético Sanluqueño segundo en la tabla tras las dos primeras jornadas de competición y con la afición verdiblanca más que contenta con su equipo. De igual manera, Abel Gómez, entrenador del Atleti, está satisfecho con el inicio de temporada, con cuatro puntos en dos complicados partidos: "Es para estar contentos, hubiéramos firmado un seis de seis pero todos sabemos las dificultades de esta categoría. Es un buen inicio, sobre todo y aparte de los puntos, por las sensaciones. Tenemos todavía mucho margen de mejora, tenemos que seguir trabajando y pensar en el siguiente partido. Nos quedan 41 o 42 puntos para conseguir el objetivo, queda mucho camino todavía".

Del partido con el Mérida, Abel Gómez destaca que fue "una victoria muy importante para nosotros, creo que en la segunda parte hicimos las cosas muy, muy bien y una primera en la que ellos plantearon un partido difícil, no éramos capaces de encontrar los espacios. Ellos tuvieron alguna ocasión en algún desajuste nuestro en salida de balón. Hemos corregido en el descanso, hemos tenido un poco más de posesión, aparecieron los espacios y hemos sido capaces de conseguir una victoria tan importante".

El Mérida utilizó el juego directo y además el césped no está bien: "El campo no está en buenas condiciones, poco a poco está mejorando pero está claro que para el fútbol que queremos hacer nosotros nos podía dificultar más. Ellos han jugado mucho balón largo, directo, y era complicado. Los centrales creo que han hecho muy buen trabajo pero era muy difícil para ellos. Hemos arriesgado, luego hemos arriesgado más con los cambios y he acabado muy contento con todo el equipo".

La clave del partido estuvo en el penalti que supuso la roja a Javi Chino: "La expulsión les penaliza mucho, el penalti es claro. A partir de ahí hemos sido capaces de encontrar más los espacios, de tener más posesión y llegada. Antes de eso hemos conseguido lo que queríamos, llevar el balón por fuera, con gente rápida que se pudiera jugar el uno contra uno y sacar centros".

Al entrenador verdiblanco le encantó que Geijo cediera el segundo penalti a Darío Guti y así lo subrayó: "Son detalles importantes de jugadores que anteponen el grupo a un bien personal y eso es importante para nosotros. Se lo ha dejado a un compañero para que coja confianza y eso son detalles que engrandecen a un jugador".