El Sanluqueño sucumbe en El Palmar ante el UCAM Murcia (0-1)

Arrancó el Sanluqueño la segunda fase de la temporada y lo hizo con una derrota frente ante el UCAM Murcia en un partido muy igualado, pero donde el UCAM aprovechó la ocasión más clara que tuvo para llevarse los tres puntos.

El encuentro arrancó con el UCAM Murcia con las ideas muy claras y teniendo la primera ocasión del partido cuando aún no habían transcurrido ni cinco minutos, pero el remate del lateral Liberto se marchó fuera tras tocar en un defensor verdiblanco.

Seguía el conjunto universitario llegando al área del Sanluqueño en los compases iniciales del encuentro y cerca estuvo de anotar el primero de nuevo. Jordi Sánchez le ganaba la espalda a la defensa sanluqueña pero su disparo ante el portero panameño Marcos Allen fue demasiado flojo.

No habría tiempo para respirar y en la siguiente jugada fue el conjunto de Romerito el que casi pone el 1-0 en el marcador de El Palmar en un cabezazo de Arasa que mandó con complicaciones a córner el meta Biel Ribas.

Empezaba el Sanluqueño a meterse en el partido y a llegar con peligro al área murciana, casi siempre por mediación de Andreu Arasa, que estaba siendo el mejor del partido en los primeros minutos.

Corrían los minutos y las revoluciones comenzaban a bajar en el encuentro tras un inicio frenético con ocasiones por parte de ambos equipos. Se sucedían los numerosos acercamientos de ambos equipos a las áreas contrarias pero ahora sin disparos peligrosos que rompieran el empate.

Así, se llegó al final de los primeros 45 minutos con empate a cero en el luminoso y con mucha igualdad. Comenzó mejor el conjunto visitante pero pronto se metió el equipo de Sanlúcar en el choque y a tener ocasiones, sin materializarlas al igual que su oponente.

Reanudación y mazazo

Arrancó la segunda parte con la misma tónica que al comienzo del partido, intensidad por parte de ambos conjuntos y llegadas que no acababan por poner el primero en la tarde en Sanlúcar.

Si Liberto tuvo la primera clara al comienzo del partido, la volvería a tener al comienzo de los segundos 45 minutos, pero su cabezazo tampoco encontró portería. Pero a la tercera fue la vencida, y en el 61’ sí tuvo premio el lateral: balón colgado al área y el remate del jugador universitario se marchó al fondo de la red. Estaba llamando Liberto a la puerta del gol y obtuvo respuesta.

Tenía que lanzarse al ataque el equipo de Romerito para al menos sacar un punto del choque pero no encontraba ocasiones claras de gol en un buen tramo del equipo murciano que supo controlar la ventaja que había logrado.

Le metía una marcha más el Sanluqueño en los minutos finales y cerca estuvo de conseguir el empate tras una jugada a balón parado donde el remate del central Javi Barrio se marchó al lateral de la red.

No tendría más el Atlético Sanluqueño, que comienza con mal pie esta segunda fase después de un mes sin conocer la derrota. A pesar de no sumar ningún punto, la imagen del equipo no fue mala y deja claro que puede plantarle cara a cualquiera en esta segunda fase. El objetivo de meterse entre los tres primeros y luchar por el ascenso a Segunda División sigue ahí.