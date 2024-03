Santi Denia: "Es una pena no poder dedicarle a la afición de Jerez una victoria"

Santi Denia, seleccionador nacional sub-21, lamentó no poder brindarle el triunfo a la afición de Jerez tras caer contra Eslovaquia en Chapín y admitió que sus jugadores tendrán que mejorar cosas para afrontar con garantías el partido oficial del martes contra Bélgica. El técnico no acabó disgustado con el juego de su equipo aunque reconoció que "hay que corregir cosas" y puso en valor el debut de seis jugadores con la sub-21.

"Este partido nos va a servir para darnos cuenta de que tenemos que mejorar y corregir cosas. Hemos empezado bien, teniendo ocasiones para ponernos por delante, pero ellos en una jugada aislada nos han hecho el gol y la dinámica del partido cambió", comentó Denia haciendo una primera valoración del encuentro.

Posteriormente, apuntó que "después del gol hemos tenido ocasiones para empatar, tanto en la primera mitad como en la segunda" con un equipo totalmente nuevo, "pero en una jugada en la que hemos intentado una presión alta nos han hecho el segundo. Creo que de todas formas seguimos jugando rápido y teniendo ocasiones, el portero ha hecho varias paradas buenas y se ha entrado bien por bandas".

El 0-1 llegó de una cesión atrás de Novoa, errores que contra Bélgica y en partido oficial se pueden pagar caros. En ese sentido, comentó que "tenemos que mejorar para ganarle a Bélgica, está claro y es nuestro trabajo, mejorar al equipo y convencer a los jugadores para que crean en lo que hacen".

No cree que faltase tensión en determinados futbolistas porque "el equipo salió enchufado y tuvimos opciones de hacer gol, pero el de ellos nos trastocó el plan y en caso de que hubiese faltado tensión, el culpable sería yo", dijo. "En el segundo tiempo seguimos jugando con ritmo con un equipo totalmente nuevo, lo teníamos así previsto al tratarse de un amistoso, son jugadores que están todos en Primera División y contra Bélgica cualquiera puede ser titular", añadió al ser preguntado por el posible once ante los belgas.

El míster español cumplía su partido 200 en las inferiores y obviamente no se iba con buen sabor de boca aunque "la valoración siempre es positiva, trabajo en la mejor federación del mundo y tengo que dar las gracias". Y en cuanto a la falta de gol del equipo, no se mostró preocupado porque "a los entrenadores los que nos preocupa es que no se generan ocasiones y nosotros sí las hemos hecho y tengo jugadores de mucha calidad".