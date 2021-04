Semana importante para Xerez DFC y Xerez CD y protesta en Lepe

Semana decisiva para Xerez DFC y Xerez CD de cara a sus aspiraciones de lograr el ascenso directo a la Segunda División de la RFEF. Con los dos encuentros aplazados por Covid-19 de esta jornada, ante el Salerm Puente Genil el cuadro de José Pérez Herrera y frente al Ciudad de Lucena el de Esteban Vigo, este domingo sólo se ha disputado un partido, el que enfrentaba a San Roque y Ceuta en el Ciudad de Lepe. Los onubenses se han quedado con el triunfo por 2-0 y mejoran su coeficiente pero no les da para colocarse primeros, se quedan segundos.

Al frente de la tabla sigue por coeficiente el Xerez DFC, mientras que el Deportivo sigue en la cuarta posición con el mismo coeficiente del Ciudad de Lucena.

Pero más allá del resultado, la noticia en esta cita ha estado en la protesta llevada a cabo por los jugadores de uno y otro equipo justo al inicio del choque. Cuando el colegiado sevillano Hidalgo Márquez ha dado pitido inicial, los futbolistas han parado durante un minuto, con la ovación de la grada, para mostrar su desaprobación a la Andaluza por la forma en la que está gestionando la fase de ascenso.

José Juan: "Esto es una pantomima"

Ni Ceuta ni San Roque consideran lógico que la Federración no haya parado competición esta jornada ante los aplazamientos de los partidos tanto del Xerez DFC como del Xerez CD por Covid-19.

José Juan Romero se ha mostrado muy crítico tras el encuentro y ha asegurado que "no ha habido ningún partido, sólo ha existido sólo un equipo, que ha jugado con un ritmo y con una presencia acorde a lo que se jugaba y otro que ha hecho honor a lo que se ha convertido esta competición, una pantomima".

El técnico del Ceuta no es la primera vez que se pronuncia sobre esta situación y recuerda sobre si todo está adulterado o no que "eso que lo diga más gente y los que ahora están implicados en esto. A nosotros nos hicieron ya el daño en la primera vuelta, que nos hicieron jugar un partido con un día de entrenamiento después de haber estado confinados. Ahora, esa norma ya ha cambiado, te dan todo el tiempo del mundo. Ya esto es responsabilidad de los que se están jugando el ascenso. Yo ya me he pronunciado y lo tengo claro".

Calendario apretado

El Xerez DFC, ya con tres encuentros aplazados, regresa este lunes al trabajo pendiente de recuperar a los jugadores que aún eran positivos el sábado y con la mente puesta en preparar lo mejor posible la primera de las citas que le restan, ante el Ciudad de Lucena el miércoles.

Tras ese encuentro recibirá al Ciudad de Lucena en Chapín el domingo y luego será la Federación la que decida el resto de fechas para cuadrar un calendario que se queda sin ellas si la Andaluza mantiene la postura de terminar el 9 de mayo esta fase de asenso. Llegados a ese punto ya no es descartable pensar que todo se retrasara una semana.

A los azulinos sólo le quedarían ocho días para disputar tres encuentros más, el también aplazado ante el San Roque, su cita de la última jornada ante los leperos y el del Salerm Puente Genil de esta semana, que igualmente no se ha jugado.

El Deportivo, a la espera

El Deportivo, mientras, también se encuentra a la espera de conocer la decisión que tome la Andaluza sobre la fecha en la que debe disputar su encuentro ante el Ciudad de Lucena y pendiente de la evolución del jugador que ha dado positivo.

La plantilla se realizará este lunes un nuevo test para saber también si lo futbolistas que más tiempo estuvieron en contacto con su compañero afectado dan positivo o no y tiene previsto comenzar a preparar el enfrentamiento del fin de semana ante el San Roque de Lepe.

En principio, el partido se iba a disputar el domingo, pero el Deportivo ha contactado con el club onubense para intentar adelantarlo a la jornada del sábado, ya que ambos equipos van a tener que disputar el miércoles partidos aplazados.