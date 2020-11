Sergio Narvaéz, fichaje estrella del Jerez Industrial

El centrocampista Sergio Narváez se ha convertido en el fichaje estrella del Jerez Industrial para la temporada 20/21 y vuelve a jugar junto a su hermano David y a la que fue su casa en el curso 08/09 cuando logró el salto a Segunda B.

El jerezano comenzó la campaña en el Antoniano, equipo de Tercera División, pero por motivos laborales ha optado por cambiar de aires. Las negociaciones han sido rápidas y el Jerez Industrial agradece al club lebrijano las facilidades que le ha dado para que el futbolista pueda volver a La Juventud.

El medio aterriza en la entidad industrialista con una dilatada trayectoria en Segunda División B en equipos como Ceuta, Racing Portuense, Villanovense, Marbella o CD El Ejido 2012. Debutó con el Xerez CD en Segunda A y suma tres ascensos a Segunda B, con además de con el cuadro jerezano lo ha conseguido con el Villanovense (10/11) y el Marbella (13/14). Igualmente, la pasada temporada disputó el 'play-off' de ascenso a esta categoría con el Xerez DFC.

Sergio es conocido por todos. Se trata de un centrocampista de corte ofensivo que destaca, además de por su calidad técnica, por ser un gran llegador, con un gran tiro desde media y larga distancia, y por su excelente golpeo a balón parado. De este modo, la medular industrialista se ve reforzada con un futbolista de superior categoría.

Sergio, feliz

El futbolista confiesa estar "muy contento y satisfecho de poder jugar en un club con la historia del Jerez Industrial. Tiene un proyecto muy bonito, es un orgullo poder formar parte de él y aportar mi granito de arena para devolver al club donde se merece que, en mi opinión, es como mínimo la Tercera División".

En la 08/09 ya defendió los colores blanquiazules y vuelve a compartir vestuario con su hermano David. "Es como si hubiese retrocedido en la máquina del tiempo. Estoy muy contento de compartir nuevamente vestuario con mi hermano. Además, futbolísticamente nos conocemos muy bien, por lo que a buen seguro conectaremos a la perfección sobre el terreno de juego. Todo esto será muy especial para mí y me permitirá disfrutar aún más de esta pasión".

Ademas, apunta: "Desde mi encuentro con Pedro Garrido le dejé claro que soy un competidor nato y que vengo a dar el máximo para que el Jerez Industrial abandone una categoría que ni mucho menos va en consonancia con la historia y solera del club. Soy consciente de que la categoría es muy complicada, con muchos equipos que parten con el mismo objetivo que nosotros, pero si trabajamos unidos podemos conseguir el objetivo".

Cada partido, una final

Considera que "hay que preparar cada partido como si de una final se tratase, ser un equipo solidario y sacrificado porque si lo hacemos, con la calidad que hay en la plantilla, podremos marcar las diferencias. Por suerte he vivido varios ascensos y no hay varita ni poción mágica para conseguirlo, sólo trabajo, esfuerzo y sacrificio. De esta forma tendremos opciones de llevarnos el gato al agua".

Sobre la situación que vive el fútbol con la pandemia, resalta: "Se hace un poco raro principalmente jugar sin público, pero debemos adaptarnos a las circunstancias e ir cada domingo a por todas. Probablemente poco a poco se vayan levantando las limitaciones actuales y en breve podamos disfrutar del ánimo de nuestros aficionados. Personalmente, no entiendo un espectáculo sin público pero, como he dicho antes, debemos hacernos fuertes y sacar los partidos adelante precisamente por ellos. Me encantaría debutar ante ellos pero las circunstancias actuales mandan".

Por último, ha querido "agradecer a la afición y a la directiva del Antoniano el trato que me han dispensado desde mi llegada. Es un club fantástico, al que le deseo la mayor de las suertes esta temporada".