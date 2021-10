Severo correctivo del Sagrado Corazón al Xerez CD (89-44)

Ficha técnica

Sagrado Corazón Lithium Iberia, 89 (20+23+29+17): R. Cebrián; C. Belemene Dzabatou, 14; A. Abba Mbang, 6; A. Tsoumanis, 24; M. Linde Gil, 24; C. Manzano, 3; J. Márquez, 4; F. González, 10; C. Rodríguez, 2; y S. Villegas, 2.

Xerez CD Baloncesto, 44 (16+12+4+12): Carlos Sánchez; Edu Quijada, 4; Santo Cabrera, 13; Alejandro Gª Tejón, 5; Mario Trillo, 5; Martin Krypçy; J.M. Lara; M. Jaén, 5; Adrián Riesgo, 4; Álvaro Corzo y Anxo Iglesias, 8.