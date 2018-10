España acorta distancia en el Benito Villamarín (1-3)

Buenas tardes, bienvenidos al directo del partido entre España e Inglaterra en el estadio Benito Villamarín, perteneciente a la Liga de las Naciones.

-El once de España y el de Inglaterra.

⚠ OFICIAL | ¡Ya tenemos ONCE! ¡Estos son los elegidos por @LUISENRIQUE21 para medirnos a @England !¡A por la victoria y el pase para la Final Four de la UEFA Nations League! #UnaNuevaIlusión pic.twitter.com/WbTOasgiDX

<

Here's how the #ThreeLions line up for tonight's #NationsLeague clash! 📋 pic.twitter.com/DyE0QFLCkl