Sumar no puede esperar

Guadalcacín y Arcos miden sus malas rachas en el Antonio Fernández Marchán. Los locales todavía no han puntuado esta temporada y cierran la clasificación del Grupo X de Tercera División mientras que los arcenses llevan dos partidos seguidos cayendo.

Con el objetivo de empezar a sumar, los guadalcacileños reciben a las doce del mediodía a un Arcos que después de un inicio de temporada fulgurante ganando en Ceuta y al Cabecense suma dos derrotas consecutivas en casa de la Lebrijana y la pasada semana en el Antonio Barbadillo contra el Xerez DFC.

Estamos mucho más necesitados de puntos que ellos, intentaremos hacernos fuertes aquí"

Aún así, son los de Javi Rivas los que están más necesitados de puntos para arrancar de una vez y no dejar escapar los puestos de salvación aunque como advierte el técnico "hay que ser conscientes de dónde estamos y del equipo que hay".

Y es que las bajas siguen siendo el principal caballo de batalla del técnico guadalcacileño. Juanma Carrasco ha recaído de la lesión que le ha impedido debutar aún esta temporada y Rosales, aunque ya se entrena con el grupo, no está aún para jugar por mucho que se hubiera marcado reaparecer ante el equipo de su ciudad. No obstante, quien se lleva la peor parte es Diego Galiano. El central, que se lesionó en el partido inaugural contra el Gerena sufriendo un esguince de tobillo, tiene una pequeña rotura en la zona del calcáneo y deberá estar más tiempo del inicialmente previsto fuera de combate. Pero, no todo van a ser malas noticias. Rivas ya recuperó la pasada semana a Ayala y también están aptos Alberto Fernández, que volvería el lateral derecho, y Corral. En cuanto al equipo que pueda sacar el técnico ante el Arcos, podría volver a la titularidad Fran Jiménez, suplente la pasada semana en Lepe aunque salió a los 15 minutos tras la lesión del juvenil Santi.

El técnico del Guadalcacín espera un Arcos combativo en el Marchán: "Tiene jugadores de renombre en la categoría. Tuvieron el acierto de ganar en la primera jornada en Ceuta y luego al Cabecense. Está claro que nosotros estamos mucho más necesitados porque llevamos cero puntos y ellos pensarán que vienen a un campo donde se puede puntuar porque además nosotros estamos en unas circunstancias que estamos necesitados de todo. En casa intentaremos hacernos fuertes y contrarrestar las virtudes del contrario; a ver si somos capaces de sumar algo positivo".

Tres de las cuatro derrotas del Guadalcacín han sido por la mínima y con una pizca de suerte ya habría sumado algún punto: "Lamentarte de lo que no has conseguido o pensar que podías haber sumado aquí o allí ya no vale para nada. En Lepe, el San Roque fue muy superior en la primera parte y es verdad que en la segunda estuvimos mejor, no les dejamos crear ocasiones y acabamos físicamente muy bien. Piñero tuvo una muy clara de las que no suele fallar. Pudimos empatar pero a lo mejor habría sido injusto en el cómputo global del encuentro". "Pero en casa es verdad que en el primer partido perdimos con dos penaltis y fallamos una al final sin portero y contra el Utrera en el primer gol el portero está colocando la barrera, el segundo en un saque de banda... son cosas que van sumando pero se debe a la inexperiencia del equipo, algunos futbolistas que no están concentrados y eso es falta de actitud y también falta de trabajo mío en un momento dado", apuntó.

Así las cosas, Rivas ve a su equipo con "mucho margen pero poco a poco vamos viendo mejoría, lo que pasa es que nos estamos enfrentando a rivales superiores al plantel que nosotros tenemos y hay que ser conscientes de eso y contrarrestarlo con trabajo. Cuando todos estén disponibles no significa que vayamos a sacar los resultados pero sí al menos que habrá más armamento para pelear", comenta.

Porque de reforzar la plantilla, de momento nada: "Hay que ser consciente del equipo que hay y de los que tenemos enfrente. Con lo que haya hay que trabajar, no me arrugo pero hay que ser conscientes de los efectivos que tenemos. Por trabajo y honradez en el día a día no va a ser ni por parte de los futbolistas ni del cuerpo técnico. Hemos jugado con cuatro juveniles, con chavales de primer año, no hemos podido ni rellenar convocatorias por eso digo que hay que ser consciente de lo que está pasando. Cuando tiramos de atrás no lo hacemos de un filial y los chavales que vienen del juvenil compiten en una categoría donde la exigencia no es la de División de Honor".

Rivas también lamenta que Galiano no vaya a reaparecer todavía: "Se hizo una eco porque no era normal que la inflamación no bajara. Tiene una roturita y va a estar más tiempo fuera. Creíamos que lo podríamos tener la semana que viene pero no, el esguince es considerable y el viernes dio otro pasito atrás porque quiere avanzar demasiado. Lo necesitamos como el comer, sobre todo en nuestro campo porque es una muralla defensiva, pero nos tenemos que adaptar a lo que tenemos y trabajar con la que hay. Lo primero es que Diego se recupere lo antes posible pero bajo ningún concepto lo vamos a utilizar si no está bien, lo primero es la salud deportiva del jugador porque podría recaer y repercutir en su salud. Prefiero que esté dos o tres semanas más fuera".

El técnico ha citado a todos los disponibles porque "en la situación que estamos hay que hacer piña y todo el mundo en el vestuario tiene que estar apoyando juegue o no juegue".

En el Arcos, Pepe Bermúdez no puede contar una semana más con los lesionados Giráldez y Lebrón. El primero ya va metiéndose poco a poco en la dinámica del grupo aunque aún le quedan varias semanas para reaparecer. Por su parte, a Lebrón ya le han retirado la escayola.