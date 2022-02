Rubiales: "Me encanta Jerez"

Luis Manuel Rubiales, presidente de la RFEF, y Mamen Sánchez, alcaldesa de Jerez, presidieron el palco junto a representantes de otras instituciones y directivos de los clubes finalistas.

El dirigente recordó sus años como futbolista del Xerez CD y comentó que "viví dos años de mi vida importantísimos en Jerez, le tengo un gran cariño a la ciudad. Estoy encantado de poder venir como presidente de la RFEF a un evento tan importante con esta doble final y esto ha sido posible por las tres instituciones que se han unido, Junta, Diputación y muy especialmente el Ayuntamiento. Estamos encantados de que hayan apostado".

Luego, insistió: "No me gusta Jerez, me encanta Jerez. Esta instalación está muy cambiada a la época en la que yo era jugador. La alcaldesa me ha estado explicando la obra -se refería a las pistas anexas al Palacio- que se ha hecho pensando en los niños y las niñas pensando en que hagan deporte y creo que es la mejor inversión que se pueda hacer porque se hace pensando en los ciudadanos, en la base y en el futuro, porque esos niños son el futuro del deporte Jerezano. Le doy las gracias a la alcaldesa. He visto las pistas y estaban llenas".

Por su parte, Mamen Sánchez comentaba que además de estas inversiones "tenemos también acontecimientos importantes como el que hemos estado viviendo en Jerez este fin de semana. Tengo que darle las gracias a la Federación, que se ha volcado con la ciudad y es muy satisfactorio que hayamos podido tener esta Supercopa en Jerez". La alcaldesa recordó que "en Jerez hay muchísima afición al fútbol sala, ha sido uno de los objetivos que hemos tenido en cuenta, estamos disfrutando de este espectáculo y es la primera vez que se hacen las dos finales en una misma sede", recordó.