Antonio Vadillo: "Hemos sido ligeramente superiores, orgulloso de mis jugadores"

Antonio Vadillo, entrenador de Palma Futsal, felicitó al Barcelona por el título de la Sueprcopa y a sus jugadores, porque "han hecho lo que teníamos planteado a la perfección", vio a su equipo "superior" en la segunda parte y en la prórroga y lamentó que los penaltis volverían a dejar a Palma sin premio como ya le sucediera hace dos años en Liga precisamente contra el club culé.

Vadillo señaló que "ha sido un partido donde muchos minutos ha habido alternancia en el dominio del juego pero creo que según iba transcurriendo creo que hemos estado mejor que ellos. Ha sido un partido durísimo y estoy fastidiado por no conseguir el título. Las tandas de penalti nos dejan otra vez un mal sabor de boca. No puedo decir nada al equipo, se ha vaciado, todo lo planteado se ha hecho a la perfección, les hemos jugado de tú a tú, incluso en la prórroga a la primera de cinco contra cuatro hemos hecho gol y luego hemos tenido otra tras empatar que Chagui no ha podido materializar".

El Jerezano añadió que "durante los 40 minutos y la prórroga hemos sido ligeramente mejores y con ocasiones claras. Detalles, acierto y los penaltis, que no son una lotería. Son situaciones de estrés, se nos puso bien porque íbamos por delante pero no ha podido ser. Hoy y mañana van a ser jodidos y a partir de ahí, levantarnos. Tenemos que seguir, contento con el equipo, por demostrarnos de lo que somos capaces y queda mucha liga regular, queda la Copa de España y hacer buenos números para meternos en play-off".

Está convencido de que Palma va por el camino correcto: "No es la primera vez, no de levantar un título, pero sí de llegar a la final como nos pasó contra Barça o Inter, es jodido porque lo tienes tan cerca y era la oportunidad de poder conseguir el primer título, pero hay que seguir trabajando y mejorando, todavía tenemos crecimiento y estamos en el camino correcto para poder disputar partidos bonitos".

En cuanto al ambiente en Chapín, apuntó: "Creo que hemos podido ofrecer un buen espectáculo, ha sido un partido de fútbol sala, evidentemente fastidiado por la derrota, no nos vale de nada todo lo demás, pero la afición de Jerez se va orgullosa de esta Supercopa y yo orgulloso de ellos por cómo nos han apoyado. Creo que ha habido un colorido precioso y la gente lo ha podido disfrutar".