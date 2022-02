Velasco: "Honor a Palma, las diferencias han sido mínimas"

Jesús Velasco logró su primer título al frente del FC Barcelona y su primera reflexión fue para comentar que "conseguir esta Supercopa supone un refuerzo enorme para el equipo, una satisfacción enorme y sólo cuando ganas te das cuenta de lo difícil que es, juegas con mucha tensión y nuestro deporte cada día está más igualado. Todos queremos seguir viviendo estas situaciones".

El técnico del Barça calificó la final de "poco vistosa pero emocionante". Vio a un Barça "superior en algunas fases, luego Palma fue mejor y otras en las que estuvimos igualados. Honor a Palma porque la diferencia ha sido mínima".

Velasco era consciente de que "podíamos perder" contra el equipo de Antonio Vadillo "desde el momento que empezó el balón a rodar porque nos había ganado dos veces, está jugando bien, tiene un sistema muy bien asimilado, mucho equilibrio en fase defensiva y ataque y sabemos que si se te pone por delante es muy complicado".

"Nos pusimos arriba, pero nos empataron muy rápido. Luego en la prórroga se ponen por delante y no te da tiempo a pensar nada, no teníamos tiempo muerto pero para eso están los entrenamientos, hemos tenido la suerte de poder empatar y en los penaltis hemos vivido lo que hemos vivido".

Vadillo aseguraba en su comparecencia que los penaltis no son una lotería y Velasco está de acuerdo con el entrenador Jerezano: "En mi carrera he vivido muchísimas tandas y estoy totalmente de acuerdo. Es un dicho, pero no son una lotería. Los principales protagonistas son los porteros, la portería es muy pequeña y la precisión es muy importante, el estado anímico, el grado de confianza, son muchos factores y un problema es que es muy difícil de entrenarlas porque imitar en una sesión de entrenamiento la tensión de una final es imposible".

En cuanto al ambiente que se vivió en el Palacio, comentó que "llevo muchos años en esto y viví los años que Jerez estuvo en Primera y siempre es bueno ver a tanta gente. El público es muy importante en nuestro deporte, te motiva incluso si va en contra, es mejor que vaya en contra a que no lo haya. Se ha vivido un buen ambiente y ojalá en un futuro podamos ver un equipo de Jerez en Primera".