Tamayo "No pegué ojo en toda la noche"

El Xerez Deportivo FC debutó en categoría nacional con un empate frente al Sevilla C pero la cosa pudo cambiar y ser tres puntos en lugar de uno si el cabezazo de Javi Tamayo que se estrelló en el poste llega a coger portería. Pasados unos días, el delantero azulino ve las cosas con perspectiva pero asegura que el domingo apenas pudo conciliar el sueño: "No pegué ojo en toda la noche. Era el debut del club en categoría nacional y todos teníamos una gran ilusión en poder conseguir el primer triunfo. No dormí dándole vueltas una y otra vez a la ocasión que tuve en los minutos finales. Soy mucho de analizar mis partidos, ver en qué fallo y también en lo que hago bien porque es una buena manera de seguir mejorando". Con el paso de los días, el delantero afirma que "esto acaba de empezar y lo importante era comenzar con buen pie la competición y no perder; sumar siempre es importante aunque nos hubiera gustado conseguir los tres puntos".

El Sevilla C, pese a estar plagado de jugadores jóvenes, demostró tener oficio. Y es que la categoría este año se presenta de aúpa. "La Tercera División siempre es una categoría muy difícil y competitiva pero es que además este año hay mucha mucha calidad y como te relajes cualquier equipo te pinta directamente la cara. Hay al menos diez o doce candidatos a jugar por el ascenso y luego siempre estará el equipo revelación y algún favorito que no cumpla con las expectativas".

La Tercera es una categoría muy difícil, si te relajas cualquier equipo te pinta la cara"

Cuando se le pregunta si el Xerez DFC es uno de esos candidatos, Tamayo prefiere ir con pies de plomo. "Ahora mismo no sería capaz de decirlo. Está claro que tenemos mucha ilusión puesta en hacer un buen año pero esto acaba de comenzar y no sé si vamos a estar luchando por estar entre los cuatro primeros o no. Es todavía pronto, estamos trabajando intentando coger los conceptos que quiere el míster y todavía estamos poco rodados. Lo que sí es seguro es que va a haber una lucha bonita porque la categoría este año es fortísima", añadió.

El sábado, al Don Bosco de Utrera: "Otro equipo complicado, tiene arriba jugadores muy rápidos y que constantemente están haciendo desmarques. Utrera siempre es un campo complicado". Allí, el equipo no estará solo ya que se espera una nutrida presencia de aficionados azulinos para el primer desplazamiento del equipo en categoría nacional: "Nuestra afición siempre está de diez, nos apoya a cada momento y el futbolista siempre da un plus más cuando nota el aliento desde la grada. Si es fuera de casa, aún más porque hay partidos en los que nos sentimos como si estuviéramos jugando en casa".