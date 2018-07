En Tánger, a un único partido

Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, anunció que la Supercopa de España que enfrentará a Barcelona y Sevilla se jugará el domingo 12 de agosto a partido único, probablemente en la ciudad marroquí de Tánger.

"Es la decisión por unanimidad de la Junta, aprobada por AFE y por LaLiga, pero tenemos que pedir permiso a la FIFA y también a nivel de administración en España para que se hagan las gestiones oportunas", indicó Rubiales en rueda de prensa.

El presidente explicó los motivos por los que no se jugará a doble partido, bien el 5 y el 12 de agosto, que eran las fechas planteadas por LaLiga, o bien ese último día y el 19, como contempló la RFEF. "Hay un convenio colectivo firmado entre AFE y LaLiga que habla de una jornada de descanso y haría inviable la celebración del compromiso a doble partido el 5 y el 12. El 5 los jugadores o no llegarían o llegarían con el mínimo rodaje y no podrían participar", explicó. Señaló que "el 12 y el 19 hay un problema con LaLiga, que se ha encargado de comunicarnos por escrito, ya que entienden que se ataca a la primera jornada, que es una jornada fundamental".

En cuanto a la elección de Tánger, señaló que se debe a cuestiones de salud y económicas: "La AFE nos plantea que debemos buscar un sitio donde celebrándolo a una hora no sea una olla de calor. Todos conocéis las condiciones climatológicas de Tánger y si viene una ola de calor lo sentimos y será algo que no podremos explicar. Sabemos que a partir de las siete o las ocho bajan las temperaturas, siempre por debajo de los treinta grados".

El Sevilla se mantiene firme en su postura contraria a desplazarse hasta Tánger para jugar esa final. Su defensa y capitán Sergio Escudero salió a defender los intereses de su club: "Hay que darle su importancia y su hueco al Sevilla, que es un equipo grande; y creo que hay que tener consideración con lo que el Sevilla quiere, no siempre de lo que se maneje por ahí", manifestó. Al respecto, el club señaló en Twitter que la Federación aún no le había comunicado "nada de forma oficial".