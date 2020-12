Tercer técnico para el Baloncesto Xerez en lo que va de temporada

El Xerez Club Deportivo de Baloncesto vuelve a superar una semana que comenzó convulsa con la marcha definitiva de Javier Rodríguez. De inmediato, el club se puso en marcha y ha contratado a Fernando Roldán, que será el tercer entrenador del equipo tras José María Berenguer y Rodríguez. Roldán es entrenador FIBA y desde 2018 trabaja con la cantera del club xerecista. Antes ha entrenado al CB Qalat, uno de los históricos del baloncesto andaluz, de la 2001 a la 2011, al CB Portuense, de 2011 a 2017, y Las Canteras de Puerto Real, en la temporada 2017/2018.

Con apenas dos entrenamientos con el grupo, Fernando Roldán ha tratado de contagiar una nueva dinámica de trabajo para poder afrontar los dos próximos partidos: este domingo a las 12.30 horas visitando al CB Ciudad de Dos Hermanas y el día 2 de enero en el Ruiz-Mateos frente al Peñarroya, en encuentro aplazado correspondiente a la tercera jornada.

A Roldán, tras dos años en la cantera, le ha llegado la oportunidad de entrenar al primer equipo y apunta que "el club ha depositado la confianza en mí y no escatimaré el trabajo y el esfuerzo necesario para conseguir los objetivos”.

El Xerez Club Deportivo continúa su periodo de ajuste y a la baja de larga duración de Paco García se suma Abraham Silva y la no incorporación aún de Samuel Abu y Uchechi Ogbonna. Para el nuevo entrenador del equipo EBA, “las bajas y la diferencia en la clasificación no deben ser una excusa para no salir a por el partido y pelearlo hasta el último segundo. De momento, vamos partido a partido, semana a semana, entrenamiento a entrenamiento y ejercicio a ejercicio. Poco a poco, sin correr y prestando mucha atención a todos los detalles”.

La convocatoria del Xerez Club Deportivo, salvo ajustes de última hora, contará con la incorporación definitiva de Cian Sullivan, que afrontará su primer partido como xerecista. La lista la completarían Quique Romero, Nico Maffei, Elián Malinarich, Pablo Martínez, Georgi Simeonov, Manu Pérez Bordoy, Víctor de la Rosa y los tres júniors, Eloy Herrera, Carlos Andrés Sánchez y Mario Trillo.