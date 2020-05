Theo García Otero (Cádiz, 24/01/1991), centrocampista enrolado en el Atlético Sanluqueño en el mercado invernal, vive solo el confinamiento esperando reunirse con su familia: "Todos tenemos ganas de volver a la normalidad y abrazar a nuestros familiares, pero debemos ser responsables y seguir las normas". En lo deportivo, vería justa la permanencia del Atleti sin jugar más porque "el equipo nunca ha estado en descenso" y sobre la futura 'nueva normalidad' tiene claro que quiere aficionados en las gradas.

-¿Cómo está llevando esta nueva situación que se ha producido en España?

-Lo estoy llevando bastante bien, aprovecho mucho el tiempo diariamente con la universidad y los entrenamientos. Además, estoy teniendo mucho tiempo para leer o hacer cosas a las que antes no le dedicaba tanto tiempo. Vivo solo y valoro mucho el tiempo en soledad, pero después de tanto tiempo confinado a veces se hace un poco pesado.

-¿Se respeta mucho en Cádiz el confinamiento?

-Yo vivo en Jerez, aunque tengo a toda mi familia en Cádiz y por suerte todos estamos bien. Me consta que tanto aquí como en Cádiz, en la mayoría de los casos se está respetando el confinamiento. Es una situación muy dura porque muchas personas han perdido a sus seres queridos y los sanitarios están luchando cada día contra esta pandemia, por eso tenemos la obligación de ponernos en la piel de todas esas personas. Todos tenemos ganas de volver a la normalidad y abrazar a nuestros familiares, pero debemos ser responsables y seguir las normas por el bien de todos.

-En lo deportivo, el cuerpo técnico del Sanluqueño mandó a la plantilla un plan de trabajo. ¿Qué tal en lo físico?

-Dentro de la situación tan atípica que estamos viviendo, intentamos mantener la forma como podemos. Es complicado adaptar los entrenamientos para hacerlos en casa, pero todos los jugadores estamos poniendo de nuestra parte para cuidarnos lo máximo posible. Evidentemente, algo de forma física vamos a perder y en el caso en el que se reanude la competición, necesitaríamos una pequeña pretemporada para ponernos a punto. Manolo, nuestro preparador físico, está haciendo un trabajo enorme por y para nosotros.

-Solo ha jugado siete partidos de liga ¿Qué conclusiones saca desde su fichaje por el Atlético Sanluqueño?

-Todas las conclusiones son positivas, hablamos de un club humilde pero que exprime al máximo todas las posibilidades de ser lo más profesional posible. La gestión de la directiva es muy buena, buscan que el club crezca durante los próximos años. Soy consciente de la responsabilidad que tengo vistiendo la camiseta del Sanluqueño y confío en estar a la altura de lo que se espera de mí.

-De los 14 equipos en los que ha jugado solo descendió de categoría el Eldense, los demás acabaron o logrando la permanencia o jugando fases de ascenso ¿Cómo valoraría la permanencia si definitivamente la Federación Española oficialmente decide acabar la temporada sin descensos?

-Con el Eldense no llegué a descender porque en enero salí al Villarrobledo, donde jugué un 'play off' de ascenso a Segunda B, así que toco madera para seguir sin descensos en el currículum. La permanencia la vería como muy positiva porque era el objetivo que teníamos marcado desde el principio. Además, sería una permanencia justa, porque el equipo nunca ha estado en puestos de descenso.

-A la Federación Española ha llegado la propuesta de reestructuración de la Segunda B, creando una la Segunda B Pro. ¿Cómo ve esta posible categoría? ¿Está a favor o en contra?

-No estoy muy de acuerdo con esa propuesta, o al menos por ahora. Creo que lo primero debería ser profesionalizar completamente la Segunda B. Si se llevase a cabo esa propuesta ahora, la Segunda B quedaría desamparada profesional y económicamente. No debe de estar siendo fácil para la Federación, pero lo que sí está claro es que se decida lo que se decida nunca va a llover a gusto a todos.

-Se está barajando que hasta el año que viene no haya aficionados en los eventos deportivos. ¿Hasta qué punto perjudicaría al fútbol modesto?

-Esto le haría mucho daño al fútbol modesto porque los presupuestos de muchos clubes dependen en gran medida de los abonos y la taquilla. Además, el fútbol sin aficionados no es lo mismo. En el caso en el que no hubiera más remedio que jugar así durante unos meses, confío en que se busquen soluciones económicas para ayudar a los clubes modestos a sobrevivir durante ese periodo.

-Al hilo de este tema, hay clubes que prefieren reanudar la competición cuando los aficionados puedan asistir. ¿Qué opinión tiene sobre este aspecto?

-Yo no entiendo el fútbol sin aficionados. Los futbolistas jugamos para nuestra afición y necesitamos del aliento de nuestra gente, pero tengo claro que la salud está por encima de cualquier cosa. Es una decisión complicada de tomar ahora, porque no se pueden hacer planes ni a medio ni a largo plazo. Lo primero es acabar con esta pandemia y después el fútbol.

-Lo único bueno con todo esto es la mejoría del terreno de juego tras mes y pico sin pisarlo y las lluvias caídas, lo que beneficia el juego del Atleti...

-Desde luego, el césped de El Palmar lo va a agradecer mucho y nosotros aún más cuando volvamos. Es una de las cosas positivas de todo esto.

-En la temporada 2011–12, Theo coincidió con Romerito, su actual entrenador, en Segunda B, jugando el primeo en el Sevilla Atlético y el segundo en el Sanluqueño, aunque no llegaron a enfrentarse en el terreno de juego. ¿Qué conoce de Romerito como jugador y cómo se lleva con el míster y compañeros en estos tres meses en el Atlético Sanluqueño?

-No me llegué a enfrentar a él, pero su gran trayectoria como jugador lo dice todo. Nos llevamos muy bien, es un buen tío, al que le gusta que haya un buen ambiente pero que se respete la seriedad en el trabajo. Con los compañeros me llevo de maravilla, en el vestuario se respira un ambiente muy sano y de mucha alegría, donde todos nos ayudamos tanto dentro como fuera del campo. Soy feliz en este club y ojalá pueda estar muchos años.