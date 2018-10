"En un derbi no cuentan las ausencias ni la situación en la tabla"

Se acerca el derbi de la villa de Rota. El choque del domingo medirá a dos conjuntos que pasan por momentos deportivos bien distintos. El Rota es segundo en la clasificación después de sumar 15 de los últimos 18 puntos. En cambio, la Roteña comenzó la temporada con dos victorias, pero acumula seis jornadas sin ganar, en las que ha sumado sólo dos puntos de 18 posibles.

El jerezano Toni López dirige esta campaña a la Roteña, un equipo que se ha remozado al completo tras el ascenso de categoría. Y es que la totalidad de la plantilla que subió se marchó tras la dimisión del presidente.

Así, a Toni López le ha tocado recomponer y hacer un equipo desde los cimientos: "Sabíamos que las cosas no iban a ser fáciles. Es cierto que empezamos la temporada con dos victorias, pero el equipo está corto con lesiones y sanciones y nos estamos resintiendo. El objetivo es mantenernos en la categoría, sabiendo que va a ser complicado".

El técnico rojillo espera un partido "complicado, porque es en su campo, atraviesan un buen momento y tienen esa veteranía que a nosotros nos falta. Orihuela, Pedro Herrera, Luis Lara, Jairo... Es una plantilla muy buena y con experiencia y contra esas armas no podemos competir; lo intentaremos con la fuerza de la juventud, las ganas y la intensidad". Toni López cree que en los derbis no hay favoritos: "No cuentan las ausencias, ni las situaciones en la tabla, las fuerzas se igualan y quizá el que en peores condiciones lo afronta saca esa garra y esa intensidad y al final se lo lleva. Ojalá sea así porque estamos en esa situación. La gente tiene muchas ganas por ese pique sano que hay. Empezamos bien, ellos mal y ahora es al revés y parece que el favoritismo se decanta a favor de ellos. Nosotros intentaremos que no sea así”.

El técnico no cree que se vaya a ver un partido de muchas ocasiones: "Estos encuentros suelen ser de más tensión y el jugador está más pendiente de no cometer errores. Espero un partido bonito y que reine la deportividad en el campo y en la grada. Son tres puntos y más allá de los sentimientos de un derbi, que se quede sólo en eso. No me vale de nada ganar este partido y perder a jugadores por sanciones u otras historias. Yo firmo perder los dos partidos con el Rota y mantenernos de categoría".

Teóricamente, el papel de favorito lo asume el Rota: "No tenemos nada que perder, pero tampoco me gusta salir con esa idea de víctima. Para mí no somos inferiores, pero eso hay que demostrarlo en el campo. Tenemos nuestras armas".