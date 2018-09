"Vamos a cogerle bien el pulso a la categoría y a ser un equipo fuerte"

-tras el empate en Chapín, ¿toca el primer triunfo en Utrera?

-Esto es así. La Liga acaba de empezar y la pasada temporada también nos sucedió lo mismo. Lo único que puedo decir es que entrenamos para ganar y estamos aquí para ganar sea la primera jornada, la segunda, la tercera o la quinta.

-¿Cómo ha asimilado la plantilla no ganar al Sevilla C después de las expectativas que se habían creado?

-Los dos primeros días de la semana tuvimos que trabajar en ese aspecto porque las expectativas que se habían creado eran importantes y la ilusión por lograr el primer triunfo en casa nos condujo a bajar el nivel que creemos que podemos dar. El equipo sufrió un pequeño desgaste emocional y tenemos que reconducirlo. La Liga es larga, vamos a centrarnos en este partido, vamos a darle un poquito de tranquilidad a esa necesidad de ganar, de demostrar que estamos ahí. Vamos a cogerle el pulso a la categoría, vamos a ser un equipo fuerte de la categoría y eso no se logra en el primer partido. Se lo dije a ellos después del partido. Si la jugada de Tamayo acaba en gol, haciendo el mismo partido y transmitiendo las mismas sensaciones, todo hubiese sido diferente y eso es un error. Tengo mal sabor de boca por no haber conseguido la primera victoria en casa y de haber ganado, la tendría distinta. Eso es un error, no hay que confundir lo que se hace con el resultado por una acción puntual. Vamos a darle normalidad a ese inicio de Liga, vamos a dar continuidad a las cosas buenas que se hicieron ante el Sevilla, que fueron muchas, y vamos a intentar mejorar en Utrera. Hay que saber que tenemos que crecer a lo largo de la Liga.

-¿Dónde coloca las claves para conseguir una victoria?

-Primero, todos tenemos que tranquilizarnos y mostrar la versión real de cada futbolista, no su versión estresada. Luego, no podemos infravalorar al Utrera porque tiene una tiene buenos jugadores, tiene un gran técnico, viene de hacer una buena pretemporada y, aunque esté en construcción, como nosotros, puede ganarle a cualquiera. Van a ir a muerte y en todas esas condiciones de ganas e igualdad, no nos pueden superar.

-¿Cambiará mucho la versión del XDFC dentro y fuera?

-Los equipos en su campo aprietan mucho más y nosotros vamos a intentar no cambiar nuestra idea de juego pero están los condicionantes dentro del propio partido. No podemos renunciar a tener el balón pero tampoco a replegarnos para salir a la contra. Tenemos una idea de juego y esa sí la intentaremos llevar a cabo en casa y fuera de casa.

-¿Qué alternativas se plantea para suplir a Álex Colorado?

-Álex es un jugador que cuenta con unas características específicas como el balón parado, pero contamos con otros jugadores que están capacitados para hacer la misma labor. Tanto Rodri como Jojo pueden ocupar su puesto, incluso pueden jugar los dos.