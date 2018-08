Vargas no entiende el horario del partido y valora la pretemporada

Vicente Vargas se ha mostrado muy crítico con el horario del primer partido de Liga del Xerez CD, que debutará en Coria a las 11:30 horas del domingo. El director deportivo aseguró ayer que ha hablado hasta en tres ocasiones con el Coria para cambiar el partido a por la tarde porque "nos estamos jugando la salud de los futbolistas" y añadió que también lo ha puesto en conocimiento de la Federación Andaluza. El problema es que desde la Española se hizo a finales de mayo pasado una recomendación para que los encuentros veraniegos, tanto los de las fases de ascenso de las distintas categorías como los del inicio del campeonato, pero no tuvo rango normativo. "El horario va a perjudicar a los dos equipos y es un problema. Hemos hablado con el Coria y les hemos dicho que no estamos de acuerdo con esa hora. Nos estamos jugando la salud de los futbolistas, no es normal. Se lo he trasladado a la directiva y también a la Federación Andaluza pero si es una recomendación y no normativa, pues no nos podemos oponer a jugar a esa hora a no ser que la Federación les obligue a cambiar el horario. Nos dicen que ellos juegan todo el año a esa hora pero también es verdad que todo el año no tenemos temperaturas de 40 grados".

Por otro lado, el director deportivo valoró la pretemporada de los de Juan Pedro: "Se ha hecho una buena pretemporada, el equipo ha ofrecido detalles muy buenos y en todos los encuentros hemos sido superiores al contrario. El día del Sanluqueño, el equipo demostró que está capacitado para trabajar por los objetivos que estamos intentando conseguir. El Sanluqueño nos ganó en su terreno de juego en los últimos minutos cuando ya se habían hecho todos los cambios, pero la imagen fue magnífica y el sábado ya vimos contra el Jerez Industrial en Chapín que se hizo un buen partido. Estoy contento con la pretemporada porque aunque se diga que en esta período no sirve de nada ganar o perder no es así, sí sirve porque si se gana los jugadores cogen confianza".

Vargas añadió que el objetivo es "luchar por hacer una muy buena campaña para ilusionar a los aficionados del Xerez Club Deportivo, luchar por estar entre los mejores y al final, si conseguimos estar entre los cuatro primeros pues fenomenal; pero sí es verdad que hay siete u ocho equipos que aspiran a lo mismo y va a ser muy difícil estar ahí. Nosotros tenemos que luchar por estar entre los mejores, nuestro nombre y nuestra entidad nos lleva a eso, el club debe aspirar a lo máximo".