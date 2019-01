"Vengo a ganar, nunca hay que perder la fe y menos en el fútbol"

Recién aterrizado en el Guadalcacín, Roberto Carlos Bernal Calvente 'Robert' (El Puerto de Santa María, 5-7-92), no pudo iniciar con mejor pie su segunda etapa en el Fernández Marchán y el pasado domingo anotó el gol de la victoria ante el San Roque, primer triunfo de los azules en casa esta temporada.

-Lo suyo ha sido llegar y besar el santo...

-La verdad es que me ha caído, como quien dice, la breva. Ha sido un partido muy igualado, el campo tampoco es que digamos nos da para jugar y teníamos enfrente un gran equipo como el San Roque de Lepe. Ellos venían de estar un poquito en crisis, no les convencían sus resultados últimamente pero hemos sabido sobreponernos al 0-1, hemos sabido competir ante un gran rival y al final ha dado el fruto al terminar el partido.

-El que la sigue la consigue: el 2-1 llegó en el descuento...

-El que la sigue la consigue, exactamente. Eso me han enseñado desde pequeño y yo hasta que no termine un partido no dejo de luchar: esto es sacrificio, mucho sacrificio y al final ha llegado el premio, ha caído la breva.

-Viene de Italia al colista, un equipo que está abajo casi desahuciado pero aquí hay que pelear hasta el final...

-Exactamente. En fútbol son muchos partidos y creo que hasta que no termine la Liga no nos tenemos que dar por vencidos nunca. He llegado al Guadalcacín, ya estuve aquí y aquí me llevo muy bien con la directiva, conozco a muchos compañeros, he llegado de estar dos años en Italia, la experiencia ha sido bastante buena en cuanto a lo deportivo pero la verdad es que estaba allí muy solo, necesitaba a mi familia y me vine con ganas de no jugar ni siquiera al fútbol. Me vine a El Puerto, también tengo buenos contactos con el equipo de allí pero aquí me han convencido y vengo al Guadalcacín a darlo todo. Como te digo, yo vengo aquí a ganar, no vengo a pelear por un descenso y a conformarme con estar descendido. No, yo vengo a ganar.

-Se trata de pelear jornada a jornada y competir...

-Y así debe ser: empieza el partido y hasta que termine vamos a darlo todo.

-¿Qué vestuario se ha encontrado?

-La verdad es que me he encontrado un vestuario joven, con muchas ganas de progresar, que es lo importante, y vamos todos a una, que también es importante: tanto el míster como el cuerpo técnico y los futbolistas vamos todos a una y eso es lo bonito del fútbol. Al fin y al cabo, ya pierdas o ganes hay que hacer la lectura de que hay que pelear hasta el final: competir, competir y luchar, luchar. Si se puede ganar, mucho mejor pero luchar es de por vida y ya no solo en el fútbol sino en el día a día.

-El gol llegó en un saque de banda peinado al área. ¿Era una jugada ensayada?

-No, me ha caído la breva. Yo siempre me quedo abierto y voy al primer palo, los chiquititos al fin y al cabo tenemos que estar ahí porque mírame, con los bicharracos que había ahí en la defensa del San Roque, son todos enormes. Pero bueno, el que la sigue la consigue, nunca hay que perder la fe y menos en el fútbol. En el fútbol puede pasar cualquier cosa.

-La afición le conoce de su etapa anterior en el Guada. ¿Puede esperar lo que ha hecho contra el San Roque, recibir y encarar?

-Ese es mi juego, a mí no me pueden pedir otra cosa, no despejar la pelota y ya está porque ellos saben que yo vengo aquí para lo que vengo. Me gusta mucho jugar al fútbol y siempre lo intento, a veces sale y a veces no pero siempre lo intento y el que firma a Robert lo firma por esto, no por otra cosa.