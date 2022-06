Las Veteranas del Safa San Luis femenino denuncian su "expulsión" del Torneo Fútbol + Mujer en Jerez

El Safa San Luis Veteranas ha denunciado un caso de discriminación en los criterios de inscripción del Torneo Fútbol + Mujer que se va a disputar en las instalaciones jerezanas de Montecastillo entre el 23 y el 29 de junio en las categorías de +35 años, +40, +50 y +60 y en el que van a tomar parte tres equipos de la provincia de Cádiz para medirse a varias escuadras procedentes de Estados Unidos y otros países.

El club con sede en El Puerto de Santa María acusa a la organización de expulsar al equipo en aplicación de unas normas establecidas el 24 de mayo "que nunca se mencionaron en la reunión inicial celebrada en la UCA el pasado 30 de marzo". Y, en efecto, implícitamente, la organización del torneo viene a reconocer ese cambio de normas en la comunicación que efectúa a los clubes argumentando que "debido al sinfín de preguntas que nos hacéis, nuevas causísticas planteadas, consideramos que demasiado particulares y que de consentirlas generarán sin duda desigualdad entre los equipos, os especificamos las normas por escrito [...], nos regiremos por ellas y no haremos ninguna excepción".

Dichas normas son: tener más de 35 años (1 de enero 1987) o cumplidos antes del 31 de julio de 2022; no haber sido futbolista profesional en los últimos 15 años, en ligas profesionales (1ª Iberdrola, Reto o equivalentes); no haber sido futbolista profesional con la selección o haber participado en Olimpiadas en los últimos 15 años, y no estar federada en un club en la Liga 2021-2022.

En efecto, el equipo portuense contaba, entre la plantilla que había configurado, con dos futbolistas que han sido profesionales –Auxi Jiménez (47 años) y Ali Fuentes (44)–, así como con otras dos que aún no han cumplido los 35, edad mínima para participar, pero insiste en que en la reunión informativa del 30 de marzo no se estableció ningún límite y que, con respecto al segundo caso, se aceptó la participación de las jugadoras en cuestión que no llegaban a la edad de corte.

El Safa cuenta con dos futbolistas que han sido profesionales y que se quedan fuera tras las normas comunicadas el 24 de mayo

Anabel Crespo, capitana del equipo portuense, apunta que "cuando nos invitan" a participar en el torneo "nos dicen que tenemos que hacer un equipo competitivo y que debemos ponernos en forma, porque vienen jugadoras de un nivel alto. Nosotras hacemos un equipo fuerte en base a lo que nos dijeron y comenzamos los entrenamientos. Nuestra sorpresa llega cuando recibimos esas normas improvisadas con fecha de 24 de mayo, justo después de un triangular que organiza el Tiempo Libre y que ganamos, que excluyen a jugadoras que cumplían los requisitos iniciales que se mencionaron en la reunión del 30 de marzo". Tras recibir la comunicación, se pone en contacto con Amalia Revuelta, una de las organizadoras del campeonato, y ésta responde que no están expulsadas, pero que se están produciendo desigualdades que se alejan de la filosofía y objetivo del torneo y que si aceptan las normas serán readmitidas, dándoles de plazo hasta el 30 de mayo.

Entretanto, el equipo de El Puerto descubre que sí permiten la inscripción de jugadoras federadas de las disciplinas de fútbol sala y fútbol playa, "alegando que son deportes diferentes al fútbol", comenta Crespo, aunque en las citadas normas siempre se habla de futbolistas, sin especificar la modalidad. Finalmente, el plazo acaba y el Safa San Luis, que aparecía en un primer calendario de partidos, desaparece de la web del campeonato.

Hay jugadoras que no descartan emprender medidas para reclamar los gastos que les ha ocasionado la preparación del campeonato

Crespo explica que han tenido que cuadrar turnos para poder entrenar y jugar el torneo y no descarta emprender cuantas acciones estén en su mano para reclamar toda una serie de gastos: compra de equipaciones y material deportivo, alquiler de pistas, gasolina de las jugadoras que son de fuera y el alojamiento apalabrado para las futbolistas de fuera de la provincia.

La capitana portuense también ha puesto esta situación en conocimiento del Ayuntamiento de Jerez y de la Diputación de Cádiz, colaboradores del torneo (habrá un partido inaugural en Chapín). Desde el organismo provincial han respondido argumentando que se trata de un evento privado; mientras que el consistorio jerezano, a 11 de junio, ni siquiera ha contestado.

¿Qué dice la organización?

Diario de Jerez ha tratado de obtener la versión del organizador del campeonato, que ha preferido no realizar declaraciones públicas. No obstante, aclaran que todo es absolutamente incierto y que al entrenador del equipo, Abraham García, se le invitó a participar, aunque posteriormente se retiró dicha invitación "ante sus actitudes", sin entrar en más detalles.