Vuelven las subvenciones a los clubes deportivos de Jerez

María José García-Pelayo, alcaldesa de Jerez, anunció en la sexta edición de la Gala del Deporte de Jerez celebrada el pasado martes un Plan Estratégico de Subvenciones que espera que esté aprobado "en poco tiempo" para ayudar económicamente a las entidades deportivas de la ciudad, una política común en mandatos de anteriores gobiernos municipales que se cercenó en 2015 con la crisis galopante del consistorio jerezano, uno de los más endeudados de España.

La edil del Partido Popular aprovechó la coyuntura del escenario de la Gala del Deporte para comentar a los asistentes una ayuda que facilite la práctica deportiva de los deportistas de la ciudad, a los que se refirió como "héroes" reconociendo que "yo no soy una gran deportista", pero adimitiendo que desde su gobierno se quiere dar un impulso también a las instalaciones deportivas.

La última subvención

La última subvención de un gobierno municipal jerezano fue también bajo el mandato de García-Pelayo entre los años 2011 y 2015. Entonces, la junta de gobierno local aprobaba el 30 de diciembre de 2014 una concesión al deporte para un total de 90 entidades con un importe total de 99.990 euros, es decir, 1.111 euros por cada una de ellas. Esta subvención se aprobó a petición de la Delegación de Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos, con una partida de casi 100.000 euros a cargo de los presupuestos de 2014, y para su obtención se tenían que cumplir una serie de requisitos, como por ejemplo estar legalmente constituidos como entidad deportiva o club en el registro oficial correspondiente, tener su sede y actividad en Jerez.

Con el cambio de gobierno local -el PSOE ganó las elecciones en 2015 y mandó en la ciudad hasta el pasado mes de mayo de 2023, las subvenciones en cuantías económicas desaparecieron y ahora la actual alcaldesa va a retomarlas, como avanzó en la Gala del Deporte. "Vamos a recuperar este año el Plan Estratégico de Subvenciones de nuestro Ayuntamiento. Espero que dentro de muy poquito tiempo esté aprobado y en ese plan incluiremos a todos los clubes deportivos de tal manera que cuanto menos tengáis un gesto por parte de vuestro Ayuntamiento y sintáis que sois necesarios para vuestra ciudad y que el Ayuntamiento os reconozca todo lo que hacéis sin recibir nada a cambio", apuntó García-Pelayo.

Más mejoras

A modo de argumentos, la alcaldesa señaló que "las administraciones públicas tenemos que acompañar a los ciudadanos y apoyarlos para que puedan practicar los deportes que deseen hacer y sobre todo ayudarles para que puedan llegar hasta donde quieran o puedan y que no haya techo de cristal en el deporte". "Como Gobierno -añadía- lo queremos todo porque somos ambiciosos para nuestra ciudad. Pienso que la gente está cansada de broncas entre políticos y también de mentiras, que se llenen expectativas que luego no se hacen realidad. En esta ciudad tenemos que hacer un esfuerzo grande por escucharos y atenderos, por saber los problemas que tenéis y en eso está nuestro delegado de Deportes y todo su equipo, a los que quiero agradecer el trabajo que hacen porque cuando hay dinero es muy fácil, pero cuando no hay recursos todo es mucho más complicado".

De este modo, señalaba que entre los objetivos de la delegación de Deportes está el de "crear las medidas necesarias para que contéis con los equipamientos deportivos necesarios para poder practicar deporte. Muchas veces nos detenemos en el Gran Premio de Motociclismo que tenemos ahí a la vuelta de la esquina, nos sentimos orgullosos de nuestro gran circuito y de nuestro estadio Chapín. No soy una gran deportista, lo tengo que confesar, pero me acuerdo de los que practicáis deporte y no tenéis una sede adecuada o un espacio adecuado, vuestra pista deportiva no se encuentra en el estado que debería o no hay césped o una malla o una red. Quiero que sepáis que somos conscientes de todo eso, que sabemos los problemas que hay y que prefiero dar la cara ante esos problemas y reconocer que los conozco antes que entrar en una polémica de si este gobierno o aquel hizo. Esos problemas están ahí y los vamos a ir atendiendo".