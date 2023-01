Willy Ríos afronta un ambicioso 2023

El Ayuntamiento de Jerez ha felicitado al entrenador jerezano Willy Ríos por los ambiciosos objetivos que se ha marcado de cara al curso 2023, "que servirán para proyectar también el nombre de Jerez en eventos internacionales como las Media Maratón de Berlín, Praga o Lisboa, entre otras”, ha señalado el delegado de Deportes y Medio Rural, Jesús Alba.

En este sentido, el delegado de Deportes ha añadido que "Jerez también destaca en el plano deportivo por la preparación de sus entrenadores y por las distintas acciones formativas. Willy Ríos es un ejemplo de ello, con más de 120 personas entrenadas por él para conseguir sus objetivos y, en definitiva, para mejorar sus hábitos deportivos, y además participando junto a algunos de ellos en esta serie de carreras de prestigio. Willy está haciendo un gran trabajo con la ciudadanía, y ahí está nuestro apoyo en darle visibilidad y animándolo a que siga haciendo ese trabajo para el beneficio de las personas”.

Alba ha remarcado que "desde el Gobierno de Mamen Sánchez entendemos y lo hemos tenido claro desde el primer momento que hay que poner a disposición de la ciudadanía las mejores instalaciones, y ahí están la renovación de las pistas de atletismo del Estadio Chapín y del anexo, y del Complejo Chapín para que sea un lugar de referencia".

Los proyectos de Ríos

La programación de Ríos arranca con la Media Maratón de Sevilla (29 de enero); II Carrera Camino de las Coronadas en Jerez (12 de febrero); Media Maratón de Barcelona (19 de febrero); Media Maratón de Lisboa (12 de marzo); Media Maratón de Praga (1 de abril); Media Maratón Rock n'Roll Madrid (23 de abril); II Runchip Jerez Naíls (17 de junio); II Milla Catunambú Jerez (16 de septiembre); BMW Media Maratón de Berlín (24 de septiembre); Media Maratón de Valencia (22 de octubre) y la Behobia-San Sebastián (12 de noviembre).

Willy Ríos ha explicado que "lo que me hace superarme día tras día es ver la evolución de las personas a las que entreno. Constancia, disciplina y pasión por lo que haces, no hay secretos. El objetivo es deportivo-competitivo, perder peso o mejorar en definitiva la salud y es un orgullo poder contribuir a ello. Haré en un año la liga europea, la liga nacional y la liga local. No olvidamos el circuito de cuatro pruebas locales, por el apoyo que hay que dar siempre al atletismo local”.

En cuanto al proceso de renovación y creación de nuevas instalaciones deportivas en la ciudad, el técnico ha manifestado que "Jerez en los últimos meses ha dado un cambio espectacular en el deporte, y darles la enhorabuena al Ayuntamiento por apostar por estas instalaciones, por el deporte y por la salud".