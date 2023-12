Willy Ríos, un deportista 'trotamundos' que lleva a Jerez por bandera

Willy Ríos, entrenador de atletismo jerezano, es un 'trotamundos' que pasea el nombre de su ciudad allá donde va. Se planteó un calendario para 2023 cargado de grandes y exigentes retos y los ha cumplido, logrado importantes éxitos en casi todas las carreras en las que ha tomado parte. Llama especialmente la atención lo distintas a todos los niveles que son las pruebas en las que ha tomado parte y demuestran su versatilidad. Ha competido en maratones, en medias, en millas y hasta en carreras de montaña tanto en España como fuera de nuestras fronteras.

Las competiciones nacionales han llevado a Willy Ríos a ciudades emblemáticas como Barcelona, Sevilla, Madrid, Valencia y San Sebastián, en las que puso a prueba sus límites y alcanzó logros notables. Además, también ha tomado parte en diferentes pruebas en Jerez. Fuera de España ha participado también con éxito en eventos internacionales en Lisboa, Praga y Berlín.

Willy Ríos ha representado a su ciudad natal "con orgullo en todas las citas en las que he tomado parte, algunas muy duras" y a pesar de no contar con patrocinadores, ha sido capaz de buscar recursos y autofinanciarse. Las inscripciones no son baratas, pero lo más complicado es buscar recursos para realizar los viajes y el hospedaje en las ciudades a las que acude.

Sobre su experiencia en este año que está a punto de acabar destaca que "cada competición es un desafío personal y una oportunidad para superarme a mí mismo. Espero servir de inspiración a todos aquellas personas que tienen algún objetivo en mente. Constancia, disciplina y pasión por lo que haces me lleva crecer, no hay secretos".