El XDFC no cuenta con el capitán Barba

El Xerez Deportivo FC se queda sin su capitán. La entidad azulina comunicó ayer a José Manuel Barba que no entra en sus planes para la próxima temporada en Tercera División. El mediapunta jerezano, que llevaba en el club desde su fundación -lo mismo que Álex Padilla- en el verano de 2013, pone punto final a cinco temporadas en las que siempre ha tenido protagonismo y en las que disputó 142 partidos y anotó un total de 64 goles.

Barba mantuvo ayer por la mañana una reunión con Edu Villegas, director deportivo xerecista, y le explicó que no tenían ficha para él. La primera toma de contacto entre las partes se produjo hace un par de semanas. El xerecista le comentó al director deportivo que estaba feliz en el club y que le gustaría seguir, al tiempo que le dejó claro que asumiría la decisión que adoptasen sobre su futuro. Finalmente, los caminos se separan, sin reproches pero con una gran dosis de decepción por lo sucedido.

El jugador aterrizó en el XDFC con 21 años y después de haber debutado en la misma temporada 13/14 con el XCD en Tercera de la mano de Puma. No dudó en cambiar de club porque le atrajo el proyecto que le presentaron y en sus cinco temporadas ha destacado por sus goles importantes y por contar para todos los entrenadores que han pasado por el club. Le hubiese encantado jugar en Tercera, que era el objetivo, con el XDFC pero no lo podrá hacer porque no entra en los planes de Pepe Masegosa, con una forma diferente de concebir el fútbol. De hecho, la pasada temporada, no fue titular de forma regular, aunque terminó la campaña con cinco goles y participando en 31 encuentros.

El club no tiene previsto anunciar oficialmente la no continuidad de Barba porque estudia ofrecerle otras alternativas para que siga trabajando en la entidad.

Mientras, la dirección deportiva sigue trabajando para terminar de perfilar una plantilla que ya cuenta con un buen número de efectivos. Uno de los próximos futbolistas en llegar, después de anunciarse la contratación del centrocampista Álex Colorado hace un par de días, es la de Marcelo Villaça, lateral izquierdo jerezano que acaba de ascender a Segunda B con el Atlético Sanluqueño. El defensa, que queda libre, lo tiene ya todo prácticamente cerrado con el XDFC.