Azurmendi: "Los minutos de desconexión al inicio de la segunda parte nos costaron el partido"

Jesús Azurmendi, técnico del Xerez Toyota Nimauto, consideró la derrota con el Melistar "justa aunque demasiado abultada" y añadió que a su equipo le faltó "intensidad" en el inicio de la segunda parte tras una primera "muy igualada en la que irnos al descanso perdiendo" fue "demasiado castigo. No era lo más justo viendo las ocasiones y el dominio que tuvimos. En la segunda salimos con un poco de desconexión y el rival ha demostrado por qué es el mejor presupuesto de la categoría, ha competido bastante bien y ha aprovechado todo lo que le hemos dado", señalaba

El técnico lamentaba los errores propios que condenaron a su equipo ante un rival que los supo aprovechar a la perfección: "El primer gol es un regalo, un gol a la contra por un error no forzado y el segundo igual, contraataque limpio y 0-2, que nos hace muchísimo daño. A partir de ahí, vamos contracorriente y no hemos remado, he tenido que pedir tiempo porque nos faltaba intensidad. Esto es el Ruiz-Mateos y aquí nadie puede venir a ganarnos en segundas jugadas y balones divididos. Ellos lo han conseguido en ese espacio de tiempo y nos hicieron el tercero. ¿Falta? No lo sé, creo que el arbitraje ha estado bien y si ha sido un error puntual tampoco vamos a achacarle la posible falta", reconocía.

"No hemos dicho adiós, quedan seis partidos y pueden pasar muchas cosas y tenemos también la posibilidad de meternos en Copa del Rey"

A partir del 0-3 "fue un quiero y no puedo, ellos han hecho un esfuerzo físico enorme y el resultado es justo, demasiado abultado, pero justo por los méritos de ambos equipos. Esas desconexiones las terminas pagando ante equipos tan grandes como estos. No están en el lugar que les corresponde porque no han tenido un buen inicio, pero una vez que han arrancado... Sí achaco al equipo esa falta de intensidad en el inicio de la segunda parte, no sé a qué se ha debido pero nos ha costado el partido".

El equipo sigue a dos puntos de la cuarta plaza y se abre otra ventana con la posibilidad de clasificarse para la Copa del Rey. Se meten los cuatro primeros, pero actualmente hay dos filiales, que no pueden jugar la Copa, en esas posiciones. Azurmendi explica además que "tenemos que partir de la base de que nosotros ya hemos hecho el trabajo con creces porque nuestra obligación era mantenernos. Todavía no hemos dicho adiós, quedan seis partidos y se pueden dar muchísimas cosas. El equipo creo que está rindiendo por encima de sus posibilidades y me tengo que quitar el sombrero con ellos".