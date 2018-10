Balance del primer cuarto de Liga: el Xerez CD, regular

Tras cumplirse el primer cuarto de la competición y disputarse 11 de las 42 jornadas, los equipos jerezanos de Tercera División preparan su doble envite de la semana dispuestos a subir nota, lo que al Xerez CD le mantendría el aprobado raspado.

Así, las notas de los tres equipos jerezanos en este arranque de curso son muy diferentes porque mientras el Xerez DFC cumple con su objetivo de pelear por el play off, el Xerez CD no está respondiendo a las expectativas y ha cambiado de entrenador, al igual que un Guadalcacín que no conoce la victoria.

Xerez CD: 16º con 12 puntos. 2 victorias, 6 empates y 3 derrotas; 11 goles a favor y 12 en contra

Enternamente lastrado por los problemas extradeportivos, los que se ha sumado un entorno más exigente y a veces arisco, el Xerez CD no ha cumplido en este primer cuarto de la competición con las expectativas que se generaron desde el propio club tras la llegada del grupo accionista inversor con Luis Oliver como cabeza visible: en los despachos se alimentaba la ilusión de pelear por el ascenso aunque Juan Pedro Ramos, entrenador hasta hace poco menos de un mes, prefería ser cauto y no meter presión a una plantilla algo descompensada -se siguen buscando refuerzos- y que trabaja en inferioridad de condiciones con respecto a los demás equipos del grupo aunque esta temporada en mejor situación: los partidos se juegan en La Juventud, dejando por fin el peregrinar por el gran Jerez, y los entrenamientos por ahora son en La Granja, aunque sean a las tantas de la noche. Mejor que la temporada pasada con diferencia.

Las exigencias o aspiraciones de los rectores provocaron que el Pirata estuviese en el ojo del huracán a las primeras de cambio tras un comienzo prometedor con victoria ante el Puente Genil y buena imagen en Coria y ante el Betis B, partidos en los que el Deportivo se adelantó aunque acabó empatando. Con el Conil empezaron los nervios, sembrados por arbitrajes perjudiciales y regados por la mala imagen en Espiel, derrota que puso a Juan Pedro en la picota. Otro arbitraje desafortunado contra el Ceuta y la derrota ante el Cádiz B acabaron con la paciencia de Oliver y el grupo inversor, que no concedieron más crédito a un entrenador que se encontraron a su llegada al club y destituyeron al Pirata apoyándose en los números: el Xerez solo había ganado un partido de siete.

Destituido Juan Pedro, ha vuelto Nene Montero veinte años después y requerido por Oliver para reflotar la nave azulina. El veterano entrenador malagueño arrancaba con lo puesto: sin segundo -luego llegó Edu Rogerio-, sin preparador físico -se ha incorporado José María Azores- y sin apenas tiempo para afrontar dos partidos en tres días, saldados con sendos empates que mantenían al Xerez CD al borde de los puestos de descenso.

Nene, que todavía no ha podido sentarse en el banquillo al no haber llegado el club a un acuerdo con el Pirata, asume el reto de clasificar al Deportivo para los 'play-off' y ya ha visto las carencias que ya apuntaba Juan Pedro: se busca un portero -está entrenando Lutzardo- y más jugadores -el central Kike Echávarri también empezó a entrenar ayer- porque para reforzar el ataque llegaba la pasada semana Amin, que causó buena impresión en su debut.

Al Deportivo le hace falta un meta para completar la portería, que se quedó sola con Fran tras la marcha de Jairo. También ha causado baja Juan Rosillo, que no podía entrenar con normalidad por su trabajo en Huelva. Además, las lesiones han tenido a Piñero, Alberto, José Vega y Dani Jurado varias jornadas en el dique seco; para reforzar la plantilla, la conexión cordobesa propició las llegadas del uruguayo Montelongo -que al igual que el equipo no ha cumplido las expectativas- y los sub-23 Luna y Carlos Sanjuán, este último haciéndose un hueco como titular.

En la plantilla, el portero Fran es el único futbolista que ha jugado todos los minutos después de que Gonzalo se quedase en el banquillo ante el Sevilla C después de haber sido titular las diez primeras jornadas. Quirós y Pedro Carrión también han jugado todos los partidos aunque el Chino fue suplente contra el Écija y el Gerena.

En este primer cuarto de competición, el Deportivo solo ha sido capaz de dejar su portería a cero en el empate en Los Barrios y el pasado domingo en la victoria ante el Sevilla C; en los otros nueve partidos siempre encajó. Por contra, en tres jornadas se quedó a cero (Cádiz B, Los Barrios y Gerena) y aunque en las otras ocho marcó, solo le alcanzó para ganar al Puente Genil y al Sevilla C.

Y después de doblegar al equipo de Paco Peña en lo que ha sido la primera victoria con Nene Montero al frente -que ha servido para salir de los puestos de descenso-, y con la ambición mostrada por el entrenador malagueño a su llegada al Deportivo, el Xerez CD tiene como reto protagonizar una remontada de 10, que son los puntos que le separan del play-off de ascenso.

Decimosexto y un punto por encima del descenso, el equipo azulino necesita sumar de tres en tres para mirar hacia arriba en vez de hacia abajo: el Utrera mañana y el San Roque el domingo calibrarán las aspiraciones de un equipo revitalizado tras el triunfo del pasado domingo en La Juventud pero que necesita mejorar, sobre todo en ataque porque 11 goles en 11 jornadas son pocos si las aspiraciones reales son las de acabar entre los cuatro primeros.