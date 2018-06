"El Xerez CD es mi casa"

-¿qué ha cambiado para volver ahora al Xerez CD después de haber tenido que salir por problemás económicos?

-Una sencilla razón, los motivos del año pasado fueron más personales que deportivos y mi marcha del Xerez fue así. Pero todo el mundo sabía, Vicente lo sabía y los capitanes lo sabían, mi marcha más que nada fue porque nació mi hija y quería estar tranquilo, me notaba más tenso en ese aspecto. Pero eso ya es pasado, ahora me centro en el presente, en el Xerez Club Deportivo porque es mi casa, donde quiero retirarme sea en dos, tres o cuatro años, lo que dure, y eso es lo que pienso ahora mismo. Quiero estar aquí, quiero estar en mi casa, con mi mujer y mi hija, tranquilo, y de ahí en adelante, que sabemos todos que este año la categoría va a ser complicada.

-Que esté su hermano ya en la plantilla es un punto a favor...

-Sí, es un alivio. El año pasado tenía a Alberto del Río y otros jugadores que se entendían bien conmigo pero tener este año a mi hermano es un aliciente más para mí, para mi motivación. También para la suya, sabemos quiénes somos y cómo nos entendemos después de once años, y la verdad es que estoy muy contento por esa parte y también hay otros compañeros con los que me entiendo muy bien y por supuesto con Pedro (Carrión), el año pasado y el anterior hicimos una gran campaña juntos.

-¿Hay diferencias en el club ?

-Sí, bastantes. Este año parece ser que desde que ha entrado el grupo inversor, todos lo estamos viendo, está dando un vuelco muy grande y esperamos que sea así, para eso han entrado en el Xerez CD. Con respecto a los años anteriores la verdad es que Afición Xerecista se ha partido la cara en todos los aspectos, en buscar soluciones y muchas cosas para que los jugadores se sientan cómodos. Ahora ha cedido el tema al grupo inversor que se va a dedicar a la plantilla y los jugadores tenemos que estar tranquilos, así nos lo ha dicho el grupo inversor. Nosotros los futbolistas tenemos que dedicarnos solo a jugar, trabajar, a entrenar todos los días y a demostrar los domingos que podemos ganar a cualquiera.

-Para eso es clave tener campo fijo para entrenar y jugar...

-Sí, está claro. El año pasado desafortunadamente no pudimos trabajar en las mejores condiciones pero este año creo que vamos a empezar en los Marianistas y qué mejor campo que ese para hacer una pretemporada en casa para que los jugadores puedan centrarse en lo que te he dicho, en llegar, trabajar, entrenar y dedicarse solo al fútbol, que es lo importante.

-Sobre todo teniendo en cuenta que con 22 equipos, el Grupo X va a estar de lo más peleado...

-Efectivamente, va a ser un grupo más complicado que el que ha terminado y tenemos que estar unidos todos, para hacer una buena campaña hay que estar unidos y saber que la temporada va a ser complicada en todos los aspectos. Vicente (Vargas) ha hecho una buena plantilla y además gente de Jerez, que nos conocemos todos y vamos a tener una competitividad sana, somos jugadores que nos hemos criado aquí en Jerez, hemos jugado en el Xerez CD y nos conocemos, en ese aspecto no va a haber problemas y si no los hay y el equipo tiene esa certeza de llegar a los partidos y poder ganarlos eso es gracias a los jugadores.

-Con cinco descensos, la permanencia también será cara...

-Claro, por eso cuanto antes ganemos los primeros partidos, mucho mejor. Esta liga va a ser muy complicada y lo que tenemos que hacer es estar unidos, tranquilos, que pasen los partidos y ganarlos. Al haber cinco descensos estás en mitad de la tabla y estás cerca de la zona de descenso pero bueno, vamos a evitar eso, nosotros queremos tirar para arriba, está clarísimo, el equipo que ha hecho Vicente es importante y lo que hace falta es trabajo, trabajo y trabajo.

-¿Qué le diría a la afición?

-¿Qué hay que decirle? Lo que yo he visto estos dos años, quitando este último medio año, es que son gente fiel, muy fiel, que no ha fallado, que ha ido donde tenían que ir. Que sigan animando, que sigan sin faltar al Xerez Club Deportivo, que este año la ilusión es bastante grande con el grupo inversor y la plantilla que hay, y gracias a ellos, a los aficionados, estamos aquí hoy. Tener afición y gente detrás nuestra que nunca fallan y que están siempre animando hace que todos vayamos a una y desde aquí darle las gracias a la afición porque no han fallado y son fieles.