El Xerez DFC B no quiere sorpresas en La Granja ante el Recreativo Portuense

El Xerez DFC B se enfrenta este domingo al Recreativo Portuense, penúltimo clasificado, en La Granja (12:30) con el propósito de seguir haciendo un fortín de ese campo, en el que no conoce la derrota.

Los de Francis, tras su empate de la pasada jornada ante el Algaida, no quieren sorpresas para seguir arriba y peleando por el ascenso frente a un rival que en las últimas jornadas ha mejorado y llega tras empatar a dos con el Jerez Industrial, perder en el Manuel Bernal contra la Roteña y golear al Villamartín.

El preparadror azulino tiene para este compromiso la baja de Maqueira, lesionado en Sanlúcar la pasada jornada, y la duda de Pepito, que está en la lista pero durante toda la semana ha arrastrado problemas y es probable que finalmente no tenga minutos. Además, se han marchado del club para jugar en Tercera División en un conjunto de Pamplona el juvenil Juanma y Maxi.

La lista la integran Marco, Borja, Jaime, Juanan, Ángel, Juli Pendín, Basto, que esta semana no está con el primer equipo, López, Rifat, Alvarado, Pepito, Pablo, Salvi, Dani Rivero, Juanan, Pepe, Juanjo y Jesús de los Reyes.

Francis no se fía del rival y advierte que "lo he comentado con los jugadores, encaramos un partido trampa. La posición de ese equipo en la tabla no se corresponde con el nivel de juego y llega con la moral alta después de los últimos resultados. Tendremos que estar muy concentrados y no cometer errores".

La pasada semana su escuadra no pudo pasar del empate ante el Algaida y se quedaron sin marcar. El preparador barbateño destaca que "merecimos más, aunque ellos también tienen un buen equipo y dieron la cara. La jugada final del partido, con el gol legal que nos anularon, lo marcó todo. Son cosas que pasan en el fútbol. El equipo ha trabajado muy bien durante la semana y espero que compita como siempre. Llega la hora de la verdad y estamos bien colocados para pelear por lo que queríamos".