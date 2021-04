Xerez DFC y Xerez CD conocen este domingo el último rival de la fase de ascenso

El Xerez DFC y el Xerez CD conocerán este domingo a eso de las dos de la tarde el último de los rivales que van a tener en la fase de ascenso a la nueva Segunda División RFEF. Los azulinos ya saben que se van a encontrar al San Roque de Lepe y al Ciudad de Lucena y esperan al último de los adversarios, que será el Córdoba B o el Puente Genil.

En efecto, este domingo se disputa la última jornada en el Grupo X-B de Tercera División. El San Roque de Lepe, en el que milita el ex del Xerez CD Borja Jiménez, acabará la primera fase como líder de su grupo haga lo haga frente al Gerena; e igualmente el Ciudad de Lucena es segundo.

Córdoba B y Puente Genil se juegan la tercera plaza. Ambos afrontan esta última jornada empatados a 30 puntos, pero con la diferencia particular favorable a los de la capital. De esta forma, los pontaneses, que reciben al Sevilla C, necesitan ganar y que no lo haga el filial o bien empatar y que el Córdoba B pierda en su desplazamiento a Pozoblanco, para asaltar la tercera posición.

El San Roque, líder y el XDFC, segundo

Una vez acabada la jornada se conocerá también cómo queda clasificación de los seis equipos que van a luchar por las dos plazas de ascenso. Ya se sabe que las dos primeras posiciones son para el San Roque de Lepe y el Xerez DFC, aunque queda por conocer con qué coeficiente partirá el cuadro onubense: será de 2,1 si arrastra sus actuales 42 puntos; de 2,15 si empata en esta última jornada; y de 2,25 si suma los tres puntos contra el Gerena. El Xerez DFC, por su parte, pasa a la segunda fase con un coeficiente de 2,06 (37 puntos en 18 jornadas).

Además el Xerez CD está a expensas de lo que haga el Ciudad de Lucena para saber si comienza la fase de ascenso en la tercera o en la cuarta plaza. Los de Esteban Vigo lo harán como terceros (con un coeficiente de 1,94) si el Ciudad empata o pierde en La Palma. Por contra, si los cordobeses ganan, los azulinos iniciarán la segunda fase desde la cuarta posición. En igual tesitura se halla el Ceuta, que puede ser quinto o sexto.

La segunda fase consta de seis jornadas en las que los equipos se van a enfrentar a doble partido con los rivales del otro subgrupo. Los dos primeros clasificados ascenderán de manera directa a la Segunda RFEF, mientras que los cuatro conjuntos restantes tendrán otra oportunidad para lograr la tercera plaza de ascenso en una tercera fase del campeonato.

En efecto, el quinto y el sexto se verán las caras en una eliminatoria a partido único con el segundo y el primer clasificados de la fase intermedia (compuesta por los conjuntos clasificados entre la cuarta y la sexta plaza de la primera fase). Los ganadores se medirán, de nuevo a partido único, en otra eliminatoria con el tercero y cuarto de la fase de ascenso y los vencedores se enfrentarán por la última plaza de ascenso.

Fase intermedia y de descenso

También va a resolverse este domingo la fase intermedia para la que ya están clasificados la UD Los Barrios, Rota y Antoniano. El Utrera, una de las decepciones de la temporada en el Grupo X-B, jugará esta fase intermedia además de Córdoba B o Puente Genil. La otra plaza será para el Sevilla C o para el Pozoblanco. Uno de estos dos equipos caerá a la fase de permanencia junto a Gerena, Castilleja, Coria y La Palma, que se unirán a Cabecense, Conil, Lebrijana y Arcos.