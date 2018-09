Xerez DFC y Roteña se citan en el Trofeo de la Vendimia

Xerez Deportivo FC y Roteña se citan esta noche (20:45) en Chapín con el XXVII Trofeo de la Vendimia en juego. Los azulinos reciben a una escuadra rojilla que en estos momentos lidera la clasificación de División de Honor de la mano del técnico jerezano Toni López y que cuenta con tres jugadores xerecistas cedidos, Curro, Juanan y Cárdenas, que tendrán la oportunidad hoy de medirse a sus compañeros.

Al club le hubiese gustado organizar un trofeo en el que participase un equipo de superior categoría pero con la competición ya iniciada, pese a los esfuerzos de la dirección deportiva, le ha resultado imposible. De este modo, la entidad azulina se plantea adelantar la fecha de celebración de este torneo y colocarlo en pretemporada.

Edu Villegas, director deportivo del club xerecista, ha agradecido a la Roteña todas las facilidades que le han dado para participar en el trofeo y ha reconocido las dificultades que ha tenido para encontrar un rival ya con la Liga iniciada en todas las categorías superiores.

Villegas ha resalto que "no ha sido fácil la organización de esta edición del trofeo porque se trata de una fecha complicada profesionalmente hablando. Cuando hablamos con la Roteña no hubo problemas. Se trata de un equipo vecino, amigo y no hay que olvidar nunca que es un club hermanado con nosotros. Fue nuestro primer rival el año de la fundación y cada vez que hemos necesitado un campo para jugar nos ha abierto las puertas. Tenemos allí a varios jugadores cedidos y seguro que todos los que nos demos cita en Chapín podems disfrutar de una noche agradable de fútbol"

El partido de esta noche se encuentra fuera de abono, por lo que tanto los socios como los no socios deberán pagar para acceder al estadio (3 euros los adultos y un euro los niños de entre cinco y catorce años). Los socios Premium sí podrán acceder al estadio de manera gratuita. Para el encuentro tan solo se abrirá la grada de Tribuna.

Además, la cita servirá para realizar la presentación del Xerez Deportivo FC B de Francis, que competirá en Tercera Andaluza y arranca la Liga el próximo día 30, de las dos escuadras juveniles A y B y el Al-Ándalus Féminas FC.