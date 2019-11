El Xerez DFC Toyota Nimauto, a por el primer triunfo fuera

El Xerez DFC Toyota Nimauto buscará en Dos Hermanas este sábado (18:00 horas) romper con la negativa racha de resultados a domicilio, donde no conocen la victoria. Los de Ricardo Villaça, que cayeron en la anterior jornada en el Ruiz-Mateos, tratarán de dar la sorpresa ante un Nazareno llamado a pelear por los puestos de play off. Los xerecistas, que estarán acompañados por su afición en el pabellón de Dos Hermanas, ya saben lo que es medirse al conjunto sevillano que entrena el jerezano José Vidal -hermano del seleccionador español- después del partido disputado en pretemporada, y pese a no partir con la vitola de favorito, buscarán la primera victoria fuera de casa de la temporada.

En la previa del choque, Ricardo Villaça, técnico xerecista, explica que este sábado el equipo afronta un partido "contra uno de los equipos que mejor trabaja tácticamente del grupo. El Dos Hermanas es un equipo muy bien armado y que hace transiciones muy rápidas. Debemos saber contrarrestar sus puntos fuertes para poder imponer nuestro juego".

🎥 LA PREVIA | @JVidalMont repasa la actualidad del equipo antes del enfrentamiento a @XerezDFC_FutsalPuedes ver el vídeo completo en 👇📲https://t.co/w3KPuTnPDH pic.twitter.com/XBMtvsdErO — GTS Nazareno Dos Hermanas FS (@NazarenoDHFS) November 22, 2019

Sobre la pista se enfrentan dos equipos con dinámicas similares y puntuaciones muy parejas, tanto en los goles anotados como en los goles encajados. El choque ante el Nazareno podría servir de impulso para un Xerez DFC Toyota Nimauto que la próxima semana recibirá en casa al Cádiz CF Virgili en un más que interesante derbi.