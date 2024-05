Xerez DFC y la Unión de Peñas organizan el viaje a Ceuta

A Prudencio Macias Domínguez lo conocen como 'PrudEM'. En 2012 le diagnosticaron esclerosis múltiple (EM) y el pasado año se lanzó con en su reto 'EMbárcate' con el que recorrió en una moto adaptada todas las provincias de España para visibilizar la enfermedad.

Estuvo 111 días en carretera, visitando ciudades y pueblos, reuniéndose con asociaciones y conociendo familias que viven la esclerosis múltiple de muy cerca. "Quiero convivir con un paciente de esclerosis múltiple para conocer sus inquietudes, necesidades, reivindicaciones, estar con él o con ella en su día a día", señalaba antes de su ruta solidaria.

Ahora, vuelve a dar otro paso más y para cerrar el reto 'EMbárcate' ha presentado, junto a la Federación de Peñas Flamencas, una gala flamenca benéfica que se celebrará en el Teatro Villamarta el 5 de julio a las 20.30 horas. 'Flamenco, unidos por la esclerosis múltiple' es el "cierre de oro" a este primer proyecto solidario de Prudencio.

Macarena de Jerez, Dolores Agujetas, Elu de Jerez, Luis Moneo, David Carpio, El Londro, José Carpio 'Mijita', Ana de los Reyes y Andrés de Jerez son los nombres propios del cante de este festival. Al baile estarán Manuela Carpio y su grupo, María José Franco, Carmen Herrera, Fernando Jiménez y Nella Nadarro (afectada con esclerosis múltiple. Juan Manuel Moneo, Juan Diego Mateos e Ismael Heredia son los encargados de los acordes con sus guitarras y las palmas las llevarán Carlos Grilo y Manuel Vinaza.

"Va a ser una gala potente y los fondos recaudados se destinarán a la investigación de la esclerosis múltiple y a la Asociación Gaditana de Esclerosis Múltiple (AGDEM), con sede en Jerez. Había un compromiso por mi parte de cerrar este reto con algo a lo grande y quiero destacar la solidaridad máxima de todas las personas implicadas para llegar a este 5 de julio con este gran cartel", subraya Prudencio.

Jerezano de corazón, PrudEM no quiere acabar aquí su acción solidaria y avanza que la gala será el final de este primer reto, pero que no será el último: "Quiero continuar, queda mucho por hacer. No vamos a parar ahora porque se pueden hacer muchas cosas".