El Xerez DFC apura su pretemporada esta noche con su último amistoso antes del comienzo de Liga. Los de Masegosa visitarán a partir de las 21:00 la Ciudad Deportivo Rafael Sánchez del Puerto de Santa María para disputar una nueva edición del Trofeo Ciudad de El Puerto ante el Racing Portuense. Las entradas costarán tres euros y los menores de diez años entrarán de manera gratuita.

Tras el empate del pasado sábado en Chapín ante el San Fernando equipo y afición se marcharon a casa con muy buen sabor de boca por las sensaciones y el juego que han dejado los de Masegosa en los diferentes partidos que han disputado durante la pretemporada. El Xerez DFC fue superior a su rival y, aunque le faltó llegar con claridad a portería, dejó una imagen de equipo de superior categoría.

La cantidad de variantes que tiene la plantilla de Masegosa le permite jugar con diferentes dibujos. El técnico ha probado en estos tests veraniegos el doble pivote, el trivote o, incluso, jugar con dos puntas como el pasado sábado ante el conjunto isleño. Parece que en el medio van a ser fijos tanto Jorge Herrero como Álex Colorado, aunque a este último también podemos verle más adelantado y pisando área, por lo que no sería de extrañar verles a ambos formando un trivote junto a Jojo, Rodri o Adri o en un doble pivote con el ex del Llagostera por delante. Para ello, el técnico tendrá que valorar cómo evoluciona el equipo y de qué termina jugando Javi Casares, al que hemos visto en estos partidos actuar tanto de delantero centro como de mediapunta por detrás de Javi Tamayo.

En las alas parece que Bello y Juan Gómez parten con ventaja, ya sea para jugar a pie cambiado y buscar romper hacia dentro o a pie natural para buscar los centros al área en busca del delantero que podría ser Javi Tamayo, Javi Casares o José Bonilla, al que el club confirmó ayer que ha superado el período de prueba y se quedará formando parte de la primera plantilla esta temporada.

En defensa también parece claro que los laterales van a ser Regino y Marcelo, pero el centro genera más dudas en la cabeza del míster, pues Adri, Rojas y Joaqui han mostrado un gran nivel durante la pretemporada. El portero titular, salvo sorpresa, comenzará siendo Camacho.

A falta de menos de dos semanas para el inicio liguero la plantilla está prácticamente cerrada y no se espera que haya ninguna incorporación más, salvo que aparezca alguna ganga irrechazable en el mercado. Edu Villegas no cierra las puertas a posibles fichajes, pero tiene claro que, de momento, el equipo no tiene la necesidad de incorporar a ningún futbolista más. El mercado está abierto hasta el 31 de enero y el director deportivo se reserva una ficha libre para mayores de 23 años que podría cubrir con algún fichaje dependiendo de las necesidades que se vaya encontrando el equipo a medida que avance la Liga.