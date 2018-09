Xerez DFC: un presupuesto para estar con los de arriba

Rafael Coca, presidente del Xerez Deportivo FC, se mostró satisfecho con el respaldo mostrado por los socios a la junta directiva en la asamblea del pasado martes y esperanzado en cumplir o superar las previsiones económicas que apuntan a un superávit de más de 14.000 euros en un presupuesto global de 678.000 euros.

El presidente xerecista explicó que a la hora de hacer los números de la temporada 2018-19, el directivo Bernardo Valenzuela -que por motivos de salud no podrá seguir desempeñar su cargo en el club de manera continuada- "ha ido incrementando la paetida de gastos y los ingresos son muy previsibles para el caso de que no se pudieran alcanzar, se han calculado los ingresos a la baja y los gastos al alza", lo que debe arrojar un beneficio de 14.000 euros: "Esperemos que salga bien y no sea eso solo", dijo Rafael Coca en declaraciones a Canal Sur, destacando también que el capítulo de ingresos por socios ya se ha cubierto según el presupuesto y apostando, gracias a "la buena marcha del equipo" por llegar a los tres mil, "nos hacen falta más socios para gastos que no sean previsibles", explicó el presidente.

Con 185.000 euros para el presupuesto de futbolistas, los objetivos del Xerez Deportivo FC son ambiciosos y Rafael Coca explicó que "el equipo no puede estar en Tercera por estar, tiene que estar arriba y eso es lo que transmitimos a los técnicos. No queremos decir que, como el año pasado, tenemos que subir sí o sí, no es el mismo caso, este año lo que hemos dicho a los técnicos es que tenemos que estar arriba porque el Xerez no se puede permitir el lujo de estar en Tercera por estar y hay que estar lo más arriba posible".

El presidente asume que el presupuesto no garantiza resultados pero ayuda: "No puedo decir que este año vamos a ser primeros y vamos a ascender, pero sí que por lo menos vamos a intentar estar entre los cuatro primeros, jugar la liguilla y poder optar al premio del ascenso. De forma pausada y tranquila, no decir que en la jornada sexta no estamos cuartos. Tenemos que estar entre los cuatro primeros con el objetivo de poder ascender. Estamos en el grupo de querer ascender pero sin presión, querer optar a los cuatro primeros pero no con la obligatoriedad del año pasado, esta tem porada debemos ser muy cautos, el hecho de tener uno de los presupuestos más altos no significa que vayamos a ascender seguro", añadiendo que "confío mucho en la plantilla que ha hecho Edu Villegas", director deportivo del club.