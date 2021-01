El Xerez Toyota Nimauto se aleja del objetivo de acabar la primera fase de la temporada entre los cuatro primeros. Los de Jesús Azurmendi cayeron en el Ruiz-Mateos frente al Bujalance por un gol a tres. Los cordobeses se llevaron el duelo directo contra los azulinos, que ahora están a seis puntos y además con el gol 'average' particular perdido, ya que en el partido de ida la victoria de los xerecistas fue 1-2.

Los azulinos no realizaron un mal partido en ataque, aunque de nuevo acusaron las importantes bajas con las que afrontaban el choque y no estuvieron nada finos en labores defensivas. Para colmo, el portero cordobés Zafra salvó a su equipo en no pocas ocasiones ante el acoso de los xerecistas, que lo dejaron todo en la pista y no se les puede achacar nada.

Como viene siendo habitual en los últimos encuentros, el Toyota Nimauto se puso muy pronto por debajo en el marcador. Apenas habían pasado dos minutos de partido cuando Antoñito perforaba la meta de Juanlu culminando un tres contra uno tras una pérdida de Pablo. Tocaba de nuevo remar contracorriente. Y por mucho que lo intentó, el Xerez Toyota fue incapaz de derribar el muro visitante. El Bujalance se dedicó el resto de la primera parte a defenderse con orden y cuando se veía superado, ahí estaba Zafra para evitar el gol del empate.

Con el 0-1 se llegó al descanso y la segunda mitad comenzó por los mismos derroteros, con un Xerez Toyota volcado en busca del empate. Este por fin llegó en el 22'. Álex del Amor recuperó en mitad de la cancha, cedió a Joselu a la derecha y éste metió un derechazo que clavó en la escuadra izquierda de Zafra.

Espoleado por el empate, el Toyota siguió apretando pero la alegría duró un santiamén. Dos minutos después, Cristóbal, en jugada personal y contando con la permisividad defensiva de los locales, hacía el 1-2. Cinco minutos después, el Bujalance sentenciaba el partido con el doblete de Cristóbal en otra desaplicación defensiva de los locales. Antonio Catiti sacaba un córner al segundo palo y Cristóbal tuvo tiempo de parar el balón, acomodársela a la izquierda y clavar el disparo en la escuadra de Juanlu.

El Xerez Toyota Nimauto pasó a jugar los últimos minutos de cinco, pero la defensa cordobesa supo cerrarse y los azulinos apenas pudieron llevar peligro a la meta de Zafra.

Con esta derrota, el equipo azulino se queda a seis puntos de la cuarta posición a falta de siete jornadas para el término de la primera fase. Azurmendi recuperará para el duelo contra el Real Betis B a Germán y Christian, que ya han cumplido sus partidos de sanción.