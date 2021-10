El Xerez Toyota Nimauto no pasa del empate ante el Jaén B

El Xerez Toyota Nimauto no pudo sumar su tercer triunfo en el Ruiz-Mateos tras sufrir un serio atasco en la parcela ofensiva frente a un Jaén Paraíso Interior que mostró todo su potencial defensivo y tan solo concedió un gol que sería definitivo para que el partido terminara en tablas (1-1). Un punto que se antoja insuficiente teniendo en cuenta los méritos y las ocasiones para los de Azurmendi. Y es que el portero del filial jiennense fue el mejor de su equipo.

Las cosas se torcieron pronto ya que tras una acción polémica en la que Jaime Ramos fue derribado dentro del área, los colegiados no señalaron nada y ante la protesta del jugador azulino fue amonestado y el equipo sancionado con un libre indirecto a favor del filial jiennense al borde del área con el que Karim adelantaba a los suyos.

La acción condicionó claramente el partido, aunque los de Azurmendi trataron de reponerse pronto. Poco a poco comenzaron a sucederse las ocasiones sobre el marco rival, pero Manu comenzaba a mostrar todo un recital de intervenciones. Tanto fue así que al descanso se llegaba con el resultado de 0-1.

En la segunda parte, el guion no cambió con un Xerez Futsal atacando y el Jaén B defendiendo y buscando la contra. No sería hasta el minuto 37 cuando llegaba la igualada. Joselu, que minutos antes perdonó una ocasión a portería vacía, no faltaba en su cita con el gol. Quedaban tres minutos y el público del Ruiz-Mateos comenzó a apretar desde la grada en busca de la remontada.

Los xerecistas se volcaron sobre la meta visitante y merecieron llevarse el triunfo, pero la madera, una parada de Manu y una mala definición de Jaime Ramos hicieron que los primeros puntos se escaparan del Ruiz Mateos.

Azurmendi, satisfecho a medias

El técnico valoraba así el partido a su finalización: "Estamos fastidiados porque sabíamos que teníamos que ganar. Lo pusimos todo. También contento, porque el equipo rindió y compitió bien en un contexto de partido bastante complicado".

Para el técnico jerezano, la acción del penalti no pitado a Jaime Ramos y el 0-1 en la siguiente acción determinaron el encuentro: "Indiscutiblemente que si hubo un equipo que mereció más fue el nuestro. Jaén es un buen equipo, pero vino a Jerez a defender, a no jugar, a pegar pelotazo arriba y trabajar la segunda jugada, caídas y vivir un poco del balón parado y la calidad individual. Si encima te encuentras con un gol con ese regalo arbitral, no me pitan un penalti y en la siguiente jugada marcas gol pues ese planteamiento se ve reforzado y a nosotros nos condiciona el partido. El equipo supo leer le necesidad de cada momento y no es fácil jugar contra un rival así. Llevamos el peso, generamos ocasiones, los números hablan por sí solos: 20 tiros a puerta por tres de ellos. Creo que su portero fue espectacular y los mantuvo en el partido. Si vienen con otro partido el resultado hubiera sido distinto".

El próximo rival, el Coín a domicilio, donde los azulinos intentarán sumar los primeros puntos fuera de casa: "Ahora toca hacer balance, trabajar en los errores cometidos y optimizar las cosas buenas que hicimos, que fueron muchas y a pensar ya en Coín. Es una salida difícil, es una cancha bastante bonita, mucho ambiente, la gente aprieta mucho y es un equipo con bastante experiencia. Toca remangarse y ponerse el mono de trabajo si queremos ganar por fin el primer partido fuera de casa".