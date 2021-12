El Xerez Toyota Nimauto, a ganar en casa de un Victoria Kent en descenso

El Xerez Toyota Nimauto se enfrenta este sábado al Victoria Kent a domicilio con el objetivo de sumar un triunfo que permita a los de Jesús Azurmendi poner tierra de por medio con los puestos de permanencia y dar ese salto que metería a su equipo en la lucha por la cuarta plaza, que aunque sin ser objetivo del club a nadie le amarga un dulce. Y es que los jerezanos están sólo a tres puntos de la cuarta posición.

El equipo jerezano afronta el encuentro (18:00 horas) tras la victoria del pasado fin de semana ante el Bujalance (5-2) y ahora debe dar la de cal fuera del Ruiz-Mateos, donde bajan varios enteros. Enfrente estará un equipo que ocupa plaza de descenso pero que hace dos semanas empataba en su casa con el líder y que viene de ganar hace siete días al Triana, colista del grupo.

Azurmendi tiene la duda del goleador Joselu, pero en el capítulo de bajas la cosa está peor en el conjunto de Alhaurín de la Torre, que no puede contar con Gonzalo, Jony, Álex Sanz, Samu y Héctor. El técnico azulino, no obstante, no se fía y señala que "como viene siendo habitual en las últimas semanas, nos toca jugar ante un rival en alza. Están muy necesitados de puntos y el nivel de dificultad se incrementa".

Azurmendi espera poder contar con toda la plantilla y la única duda es Joselu

El preparador jerezano asegura que pese a un día menos de entrenamiento, ha podido preparar bien el partido ante un rival que "no ha empezado bien, pero ahora está rindiendo y compitiendo bien, tenemos claro que es una salida dificilísima, similar a la última que tuvimos”, asumiendo que su equipo lo pasará mal “si no tenemos el punto competitivo".

Azurmendi reconoce que un triunfo sería "muy importante porque nos permitiría abrir brecha con los equipos de abajo, nos afianzaría en el objetivo de la permanencia y disfrutar un poco más de la competición".

Por su parte, Juan Luna, técnico del Victoria Kent, señalaba que "nos medimos a un equipo que cuenta en sus filas con jugadores de bastante calidad y con un buen uno contra uno. Despliegan un juego alegre y ofensivo y tienen una gran capacidad anotadora. Vienen en buena dinámica positiva y será un rival bastante complicado. Nosotros buscaremos en casa hacer buena la victoria fuera, intentaremos plantear un partido para que no se sientan cómodos y seguir sumando para engancharnos al tren de la permanencia, que es nuestro objetivo".