El Xerez Toyota Nimauto no renuncia a un sueño

El Xerez Toyota Nimauto de fútbol sala se ha situado a dos puntos del play-off de ascenso a Segunda División tras golear el pasado fin de semana al Victoria Kent, con lo que se ha ganado una licencia para soñar.

No obstante, queda mucha temporada, como así indica el técnico, Jesús Azurmendi, y hay que ir paso a paso "y con los pies en el suelo" porque "queda mucha competición" y sostiene que los equipos de la zona baja tienen que reaccionar tarde o temprano.

El objetivo marcado a principios de temporada era la permanencia y lo sigue siendo, aunque no se renunciar a nada. Azurmendi asegura que "afrontamos esta situación con la obligación de mirar hacia abajo y con la ambición de mirar hacia arriba. Tenemos claro que no podemos perder la perspectiva ni la humildad para seguir pisando fuerte hacia el objetivo principal de la permanencia, principalmente porque aún queda muchísima liga y demasiados puntos en juego y también porque está todo muy igualado y además los que están abajo son equipos que a priori no deberían de estar ahí, como el caso de Melilla, Granada o el propio Cádiz. Al final, esto hará que la competición se apriete mucho por arriba y por abajo y habrá partidos que vamos a tener que competir muy bien o nos meteremos en líos".

Pero, a nadie le amarga un dulce y en ese sentido el técnico del Xerez Toyota Nimauto apunta que la ambición de mirar hacia arriba "la vamos a seguir teniendo, en primer lugar porque nos la hemos ganado por derecho propio a base de mucho trabajo y sobre todo porque cada día debe ser un reto y una oportunidad única para seguir creciendo como equipo. Todo lo positivo que nos venga nos retroalimentará en ilusión para seguir avanzando. Por ambición no nos vamos a dejar ir".

Además, Azurmendi da otra de las claves: "El factor determinante es que contamos con la mejor afición de la categoría con mucha diferencia, es un plus que juega a nuestro favor. Si nos metemos ahí, sabemos que el público de Jerez se va a enganchar y si se engancha será nuestro mejor fichaje".

No obstante, el preparador jerezano regresa al principio del discurso para asegurar que "tenemos los pies en el suelo. Es verdad que estamos a dos puntos del play-off y que lo tenemos a tiro, pero el Melilla tiene 13 puntos y un partido menos y si gana ese partido, que es probable, ya se pone con 16 y ya no estamos tan lejos. Melilla tiene un presupuesto de 300.000 euros, Granada tiene un plantillón, pero ha tenido varias bajas y cuando las recupere será un buen equipo, de hecho ya está saliendo; el Virgili también está ahí y a los otros tres sí los veo más abajo".

El Xerez Toyota Nimauto se mide este sábado a partir de las seis y media de la tarde al filial de ElPozo Murcia y Azurmendi espera "un partidazo, igualado y que se decidirá por pocos detalles. Tendremos que trabajar muchísimo si queremos que los 3 puntos se queden aquí. Es uno de los mejores equipos de la categoría, aunque ha titubeado en los anteriores partidos antes de ganarle 10-0 al Triana”.

El técnico azulino destaca que se trata de "un histórico del fútbol sala español y que siempre ha invertido lo máximo en cantera. De hecho, en este equipo están seguramente los mejores jóvenes del país, algunos internacionales en categorías inferiores. Tienen dos brasileños, uno de ellos internacional sub-21, y un japonés que ya jugó con ellos en Segunda bastante bueno. Tendremos que hacer las cosas muy bien para que los tres puntos se queden en el Ruiz-Mateos", recalca.