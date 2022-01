El Xerez Toyota Nimauto rinde visita al Cádiz Virgili en un nuevo derbi

El Xerez Toyota Nimauto inicia la segunda vuelta del campeonato en el Grupo 5 de la Segunda División B visitando al Cádiz Virgili en un nuevo derbi entre los dos representantes de la provincia en la categoría. El encuentro comenzará a las 16:30 horas de este sábado en el Pabellón Ciudad de Cádiz de la capital y será el primero para los de Jesús Azurmendi, que tuvieron que aplazar el duelo con el Nacex Alcalá por varios positivos COVID en la plantilla.

El choque se presenta igualado por tratarse de un derbi, aunque a los de Jesús Azurmendi el encuentro les llega en un momento incierto, ya que no juegan desde el pasado mes de diciembre. En la tabla, el conjunto xerecista sigue sexto a un punto de la cuarta plaza, mientras que los amarillos ocupan la decimosegunda plaza a 7 puntos de los azulinos y un partido más. El Xerez Toyota Nimauto tratará además de romper la estadística, ya que nunca ha ganado en Cádiz.

Jesús Azurmendi analiza el estado de su equipo antes del encuentro: "Después de un parón de navidades un poco más largo de la cuenta por esto del COVID, por fin volvemos a la competición, que es muy buena noticia y además lo hacemos en semana de derbi con lo que ello conlleva. Es un partido especial para todos, está claro, en el que siempre se compite con un plus añadido. Pero a diferencia del partido de la ida y teniendo en cuenta el contexto que nos envuelve a ambos equipos, creo que Virgili cuenta inicialmente con una ventaja importante, principalmente porque juega en casa ante su gente y esto al final te da un plus que tú no tienes, pero fundamentalmente porque vienen de jugar en la pasada jornada y nosotros no, así que ellos llegan con más ritmo de competición".

De este modo, el técnico cree que la inactividad es un factor más perjudicial que beneficioso: "No creo que nos beneficie, en absoluto, todo lo contrario, no jugamos desde el partido contra ElPozo, casi un mes sin competir con el añadido de no poder entrenar con normalidad por el tema del COVID. Esto es un handicap importante y nos está costando muchísimo entrar en dinámica en los entrenamientos. El organismo de un jugador funciona a su manera, a su ritmo, y por mucho que quieras una parada tan larga de afecta. Más que un beneficio, es un contratiempo. Lo importante es que los afectados están bien y más allá de excusas, mi equipo está dotado de un gran carácter competitivo y nos sobrepondremos a esta adversidad como hemos hecho siempre".

El entrenador jerezano, que ha vivido muchos derbis, sabe que en este tipo de partidos "no hay favoritos. Es cierto que nos separan algunos puntos y que a ellos no les han salido las cosas como esperaban, pero al final es un gran equipo, con jugadores de mucha calidad y gran experiencia en la categoría y además esto es un derbi, las trayectorias pintan poco. Esperamos un partido muy duro, repleto de mucha dificultad y que se decidirá en pequeños detalles, como todos los derbis".

Por si fuera poco, el Toyota Nimauto nunca ha ganado en la capital: "Las estadísticas están para romperlas o eso se dice y a eso vamos a Cádiz. Es verdad que en 8 años de historia nunca hemos ganado en Cádiz, pero yo personalmente tengo la satisfacción y el bonito recuerdo de haberlo conseguido en alguna ocasión con otro equipo jerezano. Así que espero que podamos romper definitivamente esta estadística. Ya el año pasado estuvimos bastante cerca de lograrlo, pero como todo el mundo vio los árbitros no nos dejaron competir hasta el final; espero que esta vez sí".

De esta forma, Azurmendi espera "empezar el año sumando, que siempre es importante, sobre todo teniendo en cuenta los contratiempos que hemos tenido estas últimas semanas y hacerlo en Cádiz en una cancha tan díficil, en un derbi y ante un gran equipo como es el Virgili sería muy importante a todos los niveles, nos daría un plus de confianza de cara al futuro, ya que por ambición, que no por obligación, queremos seguir soñando".