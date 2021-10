El Xerez Toyota Nimauto busca la tercera en casa

El Xerez Toyota Nimauto recibe este sábado a las 19:30 en el Polideportivo Ruiz-Mateos al Jaén Paraíso Interior B, rival con el que está empatado a 6 puntos después de dos victorias y dos derrotas en las cuatro primeras jornadas de Liga en el Grupo 5 de la Segunda División B.

Ambos conjuntos llevan caminos paralelos en este tramo inicial de la competición. Si los de Jesús Azurmendi han ganado sus dos partidos como local y han perdido los dos que han disputado de visitantes, tanto igual se puede decir del filial del Paraíso Interior. Este silogismo indicaría que al Xerez Toyota Nimauto le toca este fin de semana cantar victoria, pero el deporte no se mueve por el camino de la lógica.

A pesar de que fuera de casa el equipo jerezano todavía no ha logrado puntuar, el pabellón xerecista se ha convertido en todo un fortín donde no se ha escapado ningún punto. Los azulinos vencían en la jornada inaugural al Cádiz Virgili y dos semanas más tarde también superaban al Nazareno Dos Hermanas. La derrota del pasado fin de semana en casa del Pinatar, líder con 10 puntos, está ya olvidada y Azurmendi sólo piensa en sumar los tres puntos ante un rival que define como "correoso", que "sabe a lo que juega y de mucha calidad. Pese a la juventud del equipo tienen experiencia en la categoría, llevan ya varios años trabajando a las órdenes de Javi y me parece uno de los mejores equipos de la categoría".

En lo que respecta a su equipo, Azurmendi señala que perdió merecidamente ante el Zambú Pinatar "aunque el resultado fue más abultado de lo que se vio sobre la cancha". Aún así, el técnico asegura que el equipo es consciente de que "si no somos capaces de rendir fuera de casa, los deberes pasan por no dejar escapar ningún punto en el Ruiz-Mateos".

Vuelve a la convocatoria Juanlu, recuperado ya de su lesión, y será baja Antoñito por lesión.