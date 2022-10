El Xerez Toyota Nimauto recibe al imparable Melistar

Partidazo en el Ruiz-Mateos. El Xerez Toyota Nimauto recibe este sábado a las 16:30 al potente Melistar FS, uno de los 'gallitos' del grupo, que en estos momentos lidera la clasificación con los mismos 12 puntos que el ElPozo y cuenta sus partidos por victorias. Los azulinos pretenden plantar cara a su rival y mejorar el nivel mostrado el pasado fin de semana en Coín (5-4).

La escuadra xerecista cuenta para este partido con las bajas de Ayoub y Paquito, mientras que son dudas Fali y Juani.

Sergio Barroso encara el partido con optimismo, pero también se muestra realista: "Vamos a tener la suerte de recibir y enfrentarnos al que pienso que es el máximo favorito para luchar por el ascenso en el Grupo V. Se trata de un conjunto que no tiene nada que envidiarle a un equipo de Segunda División por plantilla, técnico, pabellón y por el régimen semiprofesional de los jugadores. Llevan cuatro de cuatro, creo que van a ir a mucho más y que van a ser casi imparables. Rafita y Óscar han formado una plantilla en la que tienen casi de todo y bien trabajada, dominan todas las situaciones del juego posibles y apenas dan concesiones".

Sobre su equipo, no esconde que "venimos de no ofrecer nuestra mejor versión como visitantes por méritos del Coín, con los inicios de cada tiempo realmente malos y que nos lastraron, tenemos mucho trabajo pendiente ahí. Nos toca casi que apelar a la épica y jugar muy por encima de lo que hemos demostrado hasta ahora. En los entrenamientos vemos un equipo y un nivel de juego que no vemos en la competición y soy el principal responsable de no tocar las teclas adecuadas".

Barroso confía como siempre en el apoyo de la afición: "Esperamos estar muy arropados en la grada por los nuestros para competir ante este lujo de rival, que es a lo que aspiramos los deportistas, jugar ante las mayores dificultades".