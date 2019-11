El Xerez Toyota Nimauto homenajea a Juan Carlos Gálvez en el derbi contra el Virgili

El derbi entre el Xerez DFC Toyota Nimauto y el Virgili, que se disputa este sábado en el Ruiz-Mateos a partir de las 19:15, va a servir de homenaje al exentrenador del equipo azulino Juan Carlos Gálvez, entrenador hasta la temporada pasada y que tuvo que dejar el cargo por circunstancias familiares.

Separados por 4 puntos en la clasificación, con los amarillos séptimos y los jerezanos undécimos, Gálvez espera un partido igualado y que normalmente se lleva "el equipo que implante mejor sobre la pista lo que ha trabajado hasta este momento de la temporada", comentando también que hay otros factores importantes como "la concentración, los pequeños detalles como tarjetas, expulsiones, errores de precipitación…", explica en una entrevista que ha concedido a la web oficial del Xerez DFC.

Para Juan Carlos Gálvez en este tipo de partidos "no existe favorito y sí puede haber una pequeña ventaja está en el apoyo de la afición, que ya sabemos que es capaz de conseguir lo imposible cuando llena el Ruiz-Mateos, construyendo un gran ambiente y ese binomio con los jugadores tan importante para alcanzar grandes victorias”.

El club azulino decidió dedicarle el partido al técnico que estuvo a punto de ascender al Toyota Nimauto a Segunda División, un hecho que le ha llegado al corazón: "Cuando me enviaron el cartel se me puso la piel de gallina y pensé en los grandes momentos vividos en estos últimos años. No pienso que sea un homenaje individual y lo traslado a lo colectivo, a todas las personas que pudimos trabajar esas temporadas (Directivos, Jugadores y Cuerpo Técnico) y que nos llevamos lo más importante en el deporte que es una amistad para siempre".

El técnico apunta que "quiero disfrutarlo con todos ellos y por supuesto poder despedirme de nuestra gran afición, a la cual siempre estaré eternamente agradecido porque cada uno de ellos me han hecho sentirme querido y porque todas las cosas que conseguimos, sin el papel tan importante de ellos, hubiese sido imposible”.