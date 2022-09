El Xerez CD tiene muy difícil jugar en Chapín contra el Pozoblanco

La empresa Royalverd iniciará el próximo lunes la resiembra del césped del Municipal de Chapín. Los rigores del verano han hecho mella en la planta del terreno de juego y tras el Xerez DFC-Yeclano de este domingo se acometerá el cambio a la semilla de invierno aprovechando además que hasta el 2 de octubre no se volvería a jugar en el estadio de la avenida de los Chiribitos. Esta resiembra, habitual cuando llega el otoño, se ha adelantado un mes con respecto a la de 2021 debido a las altas temperaturas de los meses de julio y agosto.

Durante esas dos semanas, el césped del Municipal de Chapín no se podrá pisar, por lo que el Xerez DFC tendrá que ejercitarse en el Anexo Pepe Ravelo para preparar los partidos contra el San Roque de Lepe y el Betis Deportivo. Además, debido a esta resiembra, la instalación sólo albergará un encuentro el 2 de octubre, por lo que el Xerez CD, que ha manifestado su intención de jugar todos los partidos de local en Chapín, tendrá que recibir al Pozoblanco en el Estadio Pedro Garrido, ya que el Xerez DFC tiene el derecho de uso del campo para sus encuentros mediante convenio con el Ayuntamiento de Jerez.

"El club está poniendo todo de su parte y más para jugar allí, pero no me fío. Lo dejo ahí...". Estas eran las palabras de Paco Peña, técnico del Xerez Club Deportivo, en la previa del primer encuentro de liga contra el Puente Genil. El míster azulino se refería, obviamente, a los partidos como local de su equipo en el Municipal de Chapín, escenario elegido por la entidad a petición expresa del entrenador jerezano.

Y es que a la delegación de Deportes se le presenta un problema en las próximas cinco jornadas en las que tanto Xerez DFC como Xerez CD coinciden como locales. Además del 2 de octubre, ambos clubes juegan en casa el 16 y el 30 de octubre, el 20 de noviembre y el 4 de diciembre, además del 23 de abril de 2023.

En las últimas temporadas, Deportes no ha permitido que se disputen dos partidos en Chapín un mismo fin de semana en base a los informes negativos de la empresa de mantenimiento del césped, en su momento Dedesin y desde septiembre de 2021 Royalverd. No obstante, la predisposición desde el Área que dirige Jesús Alba es facilitar al Deportivo el uso de la instalación, previo pago, y siempre que se den las condiciones. El propio delegado, a pregunta de este medio, lo ha atestiguado señalando que "en principio no debe haber problemas", abriendo la posibilidad de que se puedan celebrar dos partidos en Chapín un mismo fin de semana siempre contando con el visto bueno de la empresa que mantiene el césped.

Si finalmente, tanto Xerez DFC como Xerez CD juegan en el Estadio tendrían que acordar qué club juega un sábado y cuál el domingo. El club que preside Ignacio de la Calle tiene un convenio con el Ayuntamiento por el cual tiene derecho a jugar sus partidos como local en Chapín, mientras que el dirigido por Juan Luis Gil no está en la convocatoria de uso de instalaciones deportivas, por lo que tiene que pagar cada vez que juegue en Chapín o en cualquier otro campo municipal.

Próximos 5 partidos

2 de Octubre

Xerez DFC - Betis Deportivo

Xerez CD - Pozoblanco

16 de octubre

Xerez DFC - Cádiz Mirandilla

Xerez CD - Coria

30 de octubre

Xerez DFC - Pvo. El Ejido

Xerez CD - Ayamonte

20 de noviembre

Xerez DFC - Cartagena B

Xerez CD - Rota

4 de diciembre

Xerez DFC - Recreativo

Xerez CD - Antoniano

23 de abril